Kevelaerer DJ Tomix feiert Parookaville-Debüt auf der Jukebus Bühne

Der Kevelaerer DJ Tomix, bürgerlich Tom Hieckmann, erlebt in diesem Jahr seinen ersten Auftritt beim Parookaville Festival am Airport Weeze. Auf der offiziellen Künstlerseite des Festivals ist er für Sonntag, 19. Juli 2026, auf der Jukebus-Bühne von 21.15 bis 22.45 Uhr angekündigt. Das Parookaville findet vom 17. bis 19. Juli 2026 in Weeze statt und gehört seit Jahren zu den größten elektronischen Festivals Europas.

Vom Hobby zum Festival-Act

Für Tomix ist der Auftritt in Weeze mehr als nur ein weiterer Gig. In seinem Presskit beschreibt sich der 18-Jährige als DJ aus Kevelaer, der seit 2019 auflegt und sich ab Ende 2023 professionell dem DJing widmet. Sein Stil bewegt sich zwischen Bass House, Progressive House, Festival-Sounds und energiegeladenen Edits, mit dem Ziel, jede Crowd in Bewegung zu bringen.

Regionale Bühne, große Reichweite

Dass Tomix nun bei Parookaville spielt, passt auch zur Entwicklung der vergangenen Jahre. Bereits 2024 wurde er im Kevelaerer Stadtfest-Umfeld als Nachwuchs-DJ aus Kevelaer genannt, was zeigt, wie sich sein Name in der regionalen Szene Schritt für Schritt etabliert hat. Im Presskit sind zudem Auftritte wie das Stadtfest Kevelaer, das Bühnenhaus, E-Dry-Events und weitere regionale Formate aufgeführt, die seinen Weg vom Nachwuchs-Act zum gefragten Partymacher zeichnen.

Für die Region ist das ein schönes Signal: Ein junger DJ aus Kevelaer schafft den Sprung auf eine der bekanntesten Festivalbühnen der Umgebung. Gerade weil Parookaville direkt vor der Haustür in Weeze stattfindet, bekommt dieser Auftritt eine besondere lokale Nähe und emotionale Wucht.

Was Parookaville 2026 ausmacht

Parookaville setzt auch 2026 wieder auf eine große Mischung aus internationalen Top-Namen und elektronischer Vielfalt. Das finale Line-up wurde Ende Juni bekannt gemacht und umfasst rund 300 Acts auf mehreren Bühnen, darunter Größen wie Armin van Buuren, Charlotte de Witte, The Chainsmokers, Hardwell, Steve Aoki und Scooter. In diesem Umfeld ist der Slot für Tomix ein wichtiges Zeichen: Er steht nicht nur auf einer kleinen Nebenfläche, sondern wird Teil eines Programms, das viele Festivalbesucher anzieht und über die Region hinaus Beachtung findet.

Ein Moment mit Heimvorteil

Für Kevelaer und die umliegenden Orte ist der Auftritt auch deshalb besonders, weil Tomix aus der direkten Nachbarschaft kommt. Wer ihn bisher aus lokalen Partys, dem Bühnenhaus oder dem Stadtfest kennt, kann ihn nun auf einer deutlich größeren Bühne erleben. Genau darin liegt der Reiz solcher Festivalmomente: Aus dem DJ aus der Nachbarschaft wird für einen Abend ein Act auf einer der wichtigsten Festivaladressen des Niederrheins.