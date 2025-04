Kevelaerer Azubis sind Klima-Helden

Sirup, der nicht in die Flasche geht, ist nicht nur klebrig. Er verschwendet auch Ressourcen. Damit das nicht mehr passiert, haben Azubis aus Duisburg für ihr Unternehmen eine intelligente Lösung entwickelt. Dafür hat die Niederrheinische IHK sie mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

Seit zehn Jahren bildet sie Azubis als Energiescouts aus. Der Gedanke dahinter: Mit offenen Augen durch das eigene Unternehmen gehen und sich fragen: Wo lassen sich Energie sparen, Abfall vermeiden und weniger Ressourcen verschwenden?

Die kreativsten und nachhaltigsten Projekte zeichnet die IHK aus.

Auch Energiescouts der Firma ABS Safety GmbH aus Kevelaer schafften den Sprung aufs Siegertreppchen und wurden ausgezeichnet.

Gewonnen hat das Team der RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH und Co. KG. Azubis haben ein intelligentes Messgerät in eine Abfüllanlage eingebaut. So kommt die richtige Menge in die Flasche. Zuvor gelangte der überschüssige Sirup bei der Reinigung ins Abwasser.

Der zweite Platz ging an das Team der Firma Röchling Industrial Xanten GmbH. Auch Einwegpaletten können mehrfach verwendet werden, wenn sie unbeschadet sind. Das dachten sich die Azubis. Sie schulen künftig auch Mitarbeiter. Diese sollen dann Einwegpaletten, die noch in Ordnung sind, herausfiltern und wiederverwenden. Das spart Holz und Emissionen ein sowie Kosten für Beschaffung, Entsorgung und Transport.

Smart gesteuert in Kevelaer

Den dritten Platz machten die Energiescouts der Firma ABS Safety GmbH aus Kevelaer. Die Druckluftkompressoren des Unternehmens werden dank ihnen jetzt smart gesteuert. Das Ergebnis: Strom gespart, Auslastung optimiert und im Winter kann die Abwärme zum Heizen genutzt werden.

Ideen zahlen sich doppelt aus

Die drei Siegerteams erhalten ein Preisgeld von insgesamt 1.000 Euro. Den Betrag stiften traditionell die Wirtschaftsjunioren Duisburg und Kleve. Sie sind Teil der Jury, gemeinsam mit der Effizienz-Agentur NRW. Die Arbeit der Azubis zahlt sich auch für die Unternehmen und den Planeten aus.

„In zehn Jahren konnten 480 Azubis über 2,5 Millionen Euro für Energie und Ressourcen einsparen. Damit konnten sie den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid ihrer Betriebe um rund 7.250 Tonnen senken“, freut sich Carolina Klimaschka, Referentin für Energie bei der Niederrheinischen IHK.

Der Weg zum Energiescout

In Workshops lernen die Azubis effizient mit Energie und Rohstoffen umzugehen und Abfall zu vermeiden. Zudem erarbeiteten sie, wie ein Projekt aufgebaut wird und was bedacht werden muss. Dazu zählt auch, eine Idee auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

Über allem stärkt es die Fähigkeit, gut im Team zu arbeiten. Alles wichtige Qualifikationen, auf die sie im Berufsleben immer wieder zugreifen können. Fachlich unterstützt dabei, neben der IHK, die Effizienz-Agentur NRW und die Hochschule Rhein-Waal.

Azubis anmelden

Unternehmen können sich über das Projekt online informieren, am 27. August, von 10 bis 11 Uhr. Eine Anmeldung ist im Anschluss möglich.

Teilnehmen können alle Betriebe aus dem IHK-Bezirk, die zwei bis vier Azubis anmelden. Ein Team kann auch aus verschiedenen Lehrjahren und Ausbildungsberufen bestehen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen unter www.ihk.de/niederrhein/energie-scouts-niederrhein.

IHK-Ansprechpartnerin ist Carolina Klimaschka, klimaschka@niederrhein.ihk.de, 0203 2821-311.