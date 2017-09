Kevelaerer Autoschau zeigt Highlights von 2017

Offene Türen, Motorengeräusche, die aktuellen Fahrzeugmodelle in allen Farben und ein Gewinnspiel – all das erwartet die Besucher der diesjährigen „Kevelaerer Autoschau“ auf dem Peter-Plümpe-Platz. Unter freiem Himmel können die interessierten Besucher die neusten Entwicklungen von Automobilingenieuren bestaunen. Die teilnehmenden Autohäuser werden am Samstag, 16. September, zwischen 12 und 18 Uhr die Trends und technologischen Highlights des Automobiljahres 2017 präsentieren.

Sieben Kevelaerer Autohäuser stellen aus

Hochkarätiges aus Lack und Chrom verspricht das Team des Kevelaer Marketing allen Besuchern und Marienstädtern: Die insgesamt sieben ortsansässigen Autohäuser präsentieren gemeinsam bei der „Kevelaerer Autoschau“ die Highlights der Saison. Für Interessierte bietet der Samstag die Möglichkeit, sich über verschiedene Modelle genauestens zu informieren und sich vielleicht sogar einmal zur Probe in den Sitz des Traumautos zu schmiegen. Auch die kleinen Gäste werden auf Ihre Kosten kommen.

Das Autohaus Mazda Banaszak präsentiert an diesem Tag die Marke Mazda mit einem vielfältigen Angebot des Herstellers. Vom Kleinwagen über Roadster bis hin zum SUV sind nahezu alle Klassen vertreten. Der Mazda 2, der sportliche Kleinwagen in der dritten Generation, steht für echtes Fahrvergnügen mit Stil und das bei geringem Verbrauch. Vor Ort präsentiert wird auch der Mazda 3, der beliebte Kompaktklasse- Wagen im raffiniertem „KODO – Soul of Motion“- Design. Die neue Version des eleganten Modells Mazda 6 präsentiert sich in diesem Jahr komfortabler und sicherer denn je. Dieses Modell vereint begeisterndes Leistungsvermögen, höchste Kraftstoffeffizienz und fortschrittliche Sicherheitsmerkmale mit einem herausragenden Fahrerlebnis. Und natürlich darf bei der „Kevelaerer Autoschau“ der meistverkaufte Roadster der Welt, der Mazda MX-5, ausgezeichnet mit den Titeln „World Car of the Year“ und „World Car Design oft he Year“ und der Kompakt-SUV Mazda CX-5 mit komplett neuem Innen- und Außendesign, nicht fehlen.

Die Herbrand art mobil GmbH wird mit Modellen der Hersteller Ford und smart vor Ort sein. Entdecken Sie ein äußerst geräumiges und besonders flexibles Familienauto, den Ford C-Max. Dieser ist mit einer Reihe fortschrittlicher sowie kraftstoffsparender Technologien ausgestattet. Neues Design, mehr Komfort, moderne Technologien: Mit dem neuen Ford Fiesta beweist Ford eindrucksvoll, wie man ein Erfolgsmodell weiterentwickeln kann. Die übrigen ausgestellten Fahrzeuge aus der Ford-Familie sind der Ford Focus und der Mustang. Ebenfalls eine feste Größe in der Welt der Automobile sind der smart fortwo electirc drive und der smart forfour. Der smart fortwo electric drive ist komplett elektrisch, lokal emissionsfrei und mit einer dynamischen Beschleunigung. Abgerundet wird die Präsentation mit einem perfekten Sommerauto: Dem smart cabrio.

Mercedes-Benz Herbrand wird die Autoschau in diesem Jahr mit einer Reihe von Modellen bereichern. Dennoch möchten sie die Vorfreude bis zum Veranstaltungstag erhalten und verraten deshalb nicht, welche Fahrzeuge tatsächlich präsent sein werden.

Im Jahr 1917 legte Mitsubishi den Grundstein zu seiner jetzt 100-jährigen Pioniergeschichte des Automobilbaus. Seit 1977 ist Mitsubishi auch in Deutschland aktiv. Das Autohaus Kamps Kevelaer GmbH präsentiert vor dem Rathaus in diesem Jahr sechs Fahrzeuge aus der aktuellen Modellreihe. Hierzu gehört der Mitsubishi Plug-In Hybrid Outlander, der nicht nur das aktuelle Green Mobility Modell ist, sondern auch als der erste Plug-in-Hybrid SUV der Welt und als der meistverkaufte Plug-in-Hybrid Europas gilt. Weitere Fahrzeuge, die für umweltfreundliches Autofahren stehen, sind der Mitsubishi ASX, der mit einer hohen Sitzposition für eine optimale Rundumsicht mit viel Kopf- und Beinfreiheit auf allen Plätzen aufwartet. Als praktischer und wendiger City-Flitzer, der gemacht ist für enge Parklücken, dichten Straßenverkehr und ausgiebige Shoppingtouren, ist der Mitsubishi Space Star. Nicht fehlen darf der Mitsubishi Pajero: Seit über 30 Jahren begeistert er die Offroad- und Allradgemeinde weltweit durch seinen konsequenten Nutzwert und Komfort. Als „Profi für die Profis“ ist der Mitsubishi L200 kompromisslos einsetzbar, an harte Arbeit gewöhnt und auf jedem Terrain zu Hause.

Mit einem vielfältigen Angebot des Herstellers Volkswagen wird Sürgers Automobile auf der Autoschau vertreten sein. Zum „Probesitzen“ stehen die Neuerscheinungen und Highlights aus der aktuellen Modellpalette und sportliche „Hingucker“ parat. Zu letzteren gehören das stylische Spaßmobil Beetle „Dune“ und der Passat „Alltrack“ mit eigenständigem Offroad-Look und „Allradantrieb 4 Motion“. Der Arteon, ein Gran Tourismo mit viel Platz und hoch emotionalem Design, und der neue Golf GTD und der Golf Variant sind als aktuelle Neuerscheinungen auf dem Peter-Plümpe-Platz zu finden. Vervollständigt wird das Bild durch Modelle der aktuellen Volkswagen-Modellpalette: Der Golf Sportsvan, der Touran, der Tiguan und die Vans Caddy und Caravelle.

Das Autohaus Ulmen zeigt in diesem Jahr erneut eine große Palette an Neuheiten. Vom Hersteller Opel werden die Geländewagen Crossland X Edition und der Mokka vorgeführt. Des Weiteren zeigt der Opel Insignia die Vorzüge eines Kombis. Von der Marke Citroen wird unter anderem der Berlingo als Kombi zu betrachten sein.

Und spannend bleibt es bis zum Tag der Veranstaltung: Suzuki Peters möchte den Anreiz für die Besucher bis zur Eröffnung der „Kevelaerer Autoschau“ noch steigern und verrät nur, dass die neuesten Modelle auf der Autoschau zu sehen sein werden.

Die Besucher und Autoliebhaber können sich also am Samstag, 16. September, 12 – 18 Uhr auf alles, was die Designer und Konstrukteure für diese Autosaison auf vier Räder gestellt haben, freuen. Auch die kleinen Besucher kommen an diesem Tag auf Ihre Kosten: Ein Clown wird seine Ballontricks zeigen und seinen Flohzirkus präsentieren.

Verlosung eines Autos für ein Wochenende

Ein Wochenende im Cabrio, SUV oder einem Sportwagen – mit etwas Glück bleibt es nicht beim Bestaunen der Autos auf dem Peter-Plümpe-Platz, auf den Parkplätzen und in den Räumlichkeiten der Autohäuser. Die Besucher der „Kevelaerer Autoschau“ dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf ein Gewinnspiel freuen. Von jedem der sieben Autohäuser wird ein Gutschein verlost, mit dem es ein Auto für ein Wochenende zu gewinnen gibt.