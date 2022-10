Kevelaerer Archiv-Fotothek ist ab sofort online

Mehr als 18.500 Digitalisate wurden bereits verarbeitet und mehr als 1.600 Arbeitsstunden sind in das Projekt geflossen: Am heutigen Freitag, 30. September 2022, geht die digitale Fotothek des Kevelaerer Stadtarchivs online. Unter www.archiv-kevelaer.de können sich Interessierte dann die ersten digitalisierten Bilder ansehen. Das Team rund um Janine Weigel M.A., Leiterin des Stadtarchivs, hat in den vergangenen Monaten an dem Projekt gearbeitet.

Bereits in 2021 wurden die ersten Stellschrauben für die Umsetzung gestellt: Die Wallfahrtsstadt hatte sich im Zuge der Digitalisierung um Fördermittel beim Digitalprogramm „WissensWandel Neustart Kultur“ beworben. Nachdem der Zuschlag kam und damit 90 Prozent der Projektkosten durch Fördermittel finanziert wurden, konnte auch der lang ersehnte Archiv-Scanner angeschafft werden (das KB berichtete). Nach Sortierung des Bestandes konnten ab Juni die ersten sensiblen Fotos, Dias und Negative schonend digitalisiert werden.

Der Bestand des Kevelaerer Stadtarchivs darf natürlich weiter wachsen: „Wir laden jeden, der zu Hause noch Fotos, Erinnerungen und Anekdoten aus Kevelaer hat, dazu ein, sich an dem Projekt zu beteiligen. Alte Papierfotos, Alben, Dia-Sammlungen oder Filmrollen können dem Stadtarchiv leihweise für die Digitalisierung zur Verfügung gestellt werden. Sobald wir das geliehene Material digitalisiert haben, geben wir dieses unversehrt an die Besitzer zurück“, erklärt Janine Weigel.

Das Förderprogramm „WissensWandel“ des Deutschen Bibliotheksverbandes ist Teil des Rettungs- und Zukunftsprogramms von „Neustart Kultur“ und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Ziel ist der Neustart des kulturellen Lebens in Deutschland in Zeiten von und nach Corona. Es soll Kultureinrichtungen ertüchtigen, ihre Häuser wieder zu öffnen und zum Start neuer Programme und Aktivitäten animieren. Infos zum Programm gibt‘s unter www.bibliotheksverband.de/wissenswandel.

Sie möchten mitmachen?

Über die Anfrage unter den einzelnen Bildern auf der Archiv-We site können Sie dem Stadtarchiv gerne Ergänzungen und Erinnerungen zu den Bildern mitteilen. Auch über Zeitzeugenberichte freut sich das Archiv. Diese können per E-Mail unter archiv@kevelaer.de oder über das Kontaktformular übermittelt werden. Sollten Sie Fotos oder Filme besitzen, die in der Fotothek noch nicht zu finden sind, freuen sich die Mitarbeitenden über Ergänzungen – auch in Form von geliehenen Papierfotos, Alben, Dia-Sammlungen oder Filmrollen.