Kevelaerer als Prüfungsbester ausgezeichnet

Die Junghandwerker der Baugewerbe-Innung des Kreises Kleve feierten den Abschluss ihrer Berufsausbildung. Lehrlingswart Thomas Braitschink sprach sie von den Pflichten der Ausbildungszeit los und erhob die ehemaligen Auszubildenden in den Gesellenstand. Nach der Lossprechung überreichte der Lehrlingswart gemeinsam mit dem Obermeister die Gesellenbriefe an die Junggesellen.

Als Prüfungsbester wurde an diesem Abend Lukas Teneyken aus Kevelaer ausgezeichnet. Er hat seine Ausbildung zum Zimmerer in dem Kevelaerer Betrieb Kraemer GmbH absolviert. Die Baustelle hat er vorübergehend verlassen, denn er hat bereits in Köln ein Studium zum Bauingenieur begonnen. Da er aus einer Handwerkerfamilie kommt, wird er auf jeden Fall im Handwerk bleiben und nach dem Studium zur Baustelle zurückkehren.