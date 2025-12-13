KevelaerCard als beliebtes Weihnachtsgeschenk

Die Weihnachtszeit und mit ihr die alljährliche Suche nach dem passenden Geschenk für Familie und Freunde ist da. Oft wird kurz vor den Feiertagen noch hastig etwas gekauft, das am Ende weder die Schenkenden noch die Beschenkten wirklich begeistert. Eine überzeugende Alternative ist die beliebte KevelaerCard: Sie ermöglicht es dem Beschenkten, sich genau das auszusuchen, was ihm wirklich Freude macht. „Die KevelaerCard war bereits in den vergangenen Jahren ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk“, berichtet Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Egal ob Kleidung, Werkzeug, Elektrogeräte, Schmuck oder Spielwaren – die KevelaerCard bietet mit über 40 Akzeptanzstellen eine vielfältige Auswahl an lokalen Geschäften, um den Stadtgutschein nach seinen eigenen Bedürfnissen einzulösen. Das perfekte Geschenk also für Weihnachten. Darüber hinaus bietet der Gutschein noch einen weiteren Vorteil: „Mit der KevelaerCard bleibt die Kaufkraft in unserer Stadt. Wer sie verschenkt, unterstützt auf einfache und wirkungsvolle Weise unsere lokalen Einzelhändler und Unternehmen“, freut sich Citymanager Reiner Op de Hipt. Welche Geschäften teilnehmen, kann auf der Website „www.kevelaercard.de“ unkompliziert eingesehen werden.

Die Kevelaer Card eignet sich auch für Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden zu Weihnachten eine kleine Aufmerksamkeit als Wertschätzung oder für gute Arbeit schenken möchten. Diese haben die Möglichkeit, die KevelaerCard entweder ganz bequem direkt digital in den Chayns-Account der Mitarbeitenden zu schicken oder an den üblichen Verkaufsstellen zu erwerben.

Wo gibt es die KevelaerCard?

Der Stadtgutschein im weihnachtlichen Umschlag ist bei der Tourist Information am Solegarten St. Jakob oder bequem online unter www.kevelaercard.de erhältlich.

Weitere Verkaufsstellen sind die die „Galerie Kocken“ auf der Hauptstraße und „Modehaus Kaenders“ auf der Busmannstraße sowie die Hütte der Tourist Information auf dem „Kevelaer Krippenmarkt“ (bis zum 21. Dezember 2025).