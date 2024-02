In wenigen Tagen ist es so weit. Die „KevelaerBEATZ Karnevalsedition“ startet am 8. Februar 2024 in die zweite Runde. Mit Karnevals- und Partymusik können Jecken von 16 bis 24 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus ausgelassen tanzen und feiern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir eine Karnevalsparty ins Leben rufen konnten, die Jung und Alt begeistert“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Tanzen, feiern und singen

Für die richtige Musik konnten zwei lokale DJs verpflichtet werden. So wird der DJ „Maddis“ und Dominik vom DJ-Duo „TVØ BOYZ“ mit Karnevals- und Partymusik für beste Stimmung sorgen. Um 20 Uhr wird außerdem der Partysänger „Rumbombe“ auf der Bühne stehen und seine Hits wie „Mallelelele“ oder „Sauf die Insel leer“ präsentieren.

Gastronomisches Angebot

Der Hausgastronom Torsten Pauli hat sich für die Karnevalsparty etwas Besonderes überlegt. Bei zehn gekauften Schnäpsen gibt es einen elften gratis dazu.

Außerdem wird es Imbissgerichte wie Pommes, Currywurst und Fleischrolle vor Ort geben. Auch ein veganes Gericht wird angeboten.

Tickets und Einlass

Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 8 Euro in der Tourist Information, im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob und im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de erhältlich.

An der Tageskasse werden mögliche Restkarten zum Preis von 10 Euro angeboten. Mitfeiern darf, wer am Veranstaltungstag mindestens 16 Jahre alt ist. Damit ein reibungsloser Einlass funktionieren kann, wird um das Mitführen eines Ausweisdokumentes gebeten.

Neu in diesem Jahr ist, dass es bei der Veranstaltung keinen Wiedereinlass geben wird. Es werden aber zusätzliche Außenbereiche zum Aufenthalt oder für Raucher eingerichtet.