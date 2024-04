Kevelaer zieht blank!

In Kevelaer brodelt die Gerüchteküche: Der erste offizielle Nudistenverein soll seine Pforten öffnen – und das mit einem Paukenschlag im lokalen Museum. Inspiriert von den freizügigen Kulturausflügen anderer Städte und getrieben von der Sehnsucht nach mehr Hautkontakt mit der Natur, haben sich einige wagemutige Kevelaerer zusammengetan. „Endlich“, so hört man sie sagen, „können wir der Kleidung Adieu sagen und die Freiheit in vollen Zügen genießen.“

Die Initialzündung kam, wie könnte es anders sein, aus der Kulturszene: Eine nackte Museumsführung in Bischofsstadt Münster (RP berichtete https://rp-online.de/kultur/kunst/nacktfuehrung-im-lwl-museum-in-muenster_aid-105818233) ließ unsere Lokalmatadoren vor Neid erblassen. „Wenn die Münsteraner ihre Kunstwerke unverhüllt genießen können, warum sollten wir dann hinter dem Vorhang bleiben?“, argumentiert der frisch gekürte Vorsitzende, während er strategisch platzierte Informationsbroschüren verteilt.

Für die Schüchternen unter uns: Keine Sorge, das „Einfühlen“ ist auch in Textilien möglich, und für die ganz Zurückhaltenden werden sogar Augenbinden bereitgestellt. Um jegliche Zweifel aus dem Weg zu räumen: Das Ordnungsamt wird zugegen sein, um sicherzustellen, dass die Freizügigkeit nicht in Freizügigkeit ausartet.

Die Auftaktveranstaltung des Vereins war ein voller Erfolg: 28 enthusiastische Kevelaerer diskutierten hitzig über Vereinsstatuten und Dresscodes (oder deren Abwesenheit) und wählten ihre erste „nackte“ Führungsriege. In einer Atmosphäre, die von einer bemerkenswerten Freiheit von Stoffen und Vorurteilen geprägt war, wurden Pläne für zukünftige Veranstaltungen geschmiedet.

Ein besonderer Coup ist die geplante Partnerschaft mit dem lokalen Bäderverein. Stellen Sie sich vor: Ein abgetrennter Bereich im Freibad nur für die Freunde der textilfreien Erfrischung. Snacks und Getränke werden selbstverständlich angepasst – auf Wurstwaren, wie „Knackwürstchen“ wegen der Verwechselungsgefahr und anzügliche Cocktailnamen, wie „Sex on the Beach“ wird verzichtet, stattdessen gibt es beruhigenden Kräutertee.

Der Sommer verspricht mit einer Modenschau unter dem Motto „Nackt ohne Trends“ und einer „Kevelaer im Licht“-Sonderausgabe höchst interessant zu werden. Nicht zu vergessen ist das neu einzurichtende Gremium, das die „nackten Tatsachen“ neuer Mitglieder prüft – eine Aufgabe, für die sich sicherlich Freiwillige finden lassen. Bewerbungen bitte direkt an den Vorsitzenden senden.

Mit einem Augenzwinkern und der Festkette (irgendwann) stolz um die Hüften geschwungen, will der Verein mit dem Namen „Nackse Kond e.V.“ seine Bewerbung zur Aufnahme in die Geselligen Vereine beweisen: Kevelaer kann sich sehen lassen – in voller Pracht. Denn hier gilt: Wir Kävelse nehmen uns „mit Puup an‘t Stöckske“ nicht zu ernst und haben „vööl Pläsier“.