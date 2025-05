Kevelaer wurde ausgezeichnet

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer setzt schon seit vielen Jahren zahlreiche Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Klimaschutzes um. Zentrales Element war dabei von 2009 bis 2023 die Teilnahme am Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren des European Energy Awards (eea) mit mehrfachen Auszeichnungen.

Seit 2021 nimmt Kevelaer am eca teil. Nach einem 4-jährigen Prozess wurde Kevelaer am 8. Mai 2025 nun als eine der ersten Kommunen mit dem European Climate Adaptation Award (eca) ausgezeichnet. Der European Climate Adaptation Award ist ein umsetzungsorientiertes Instrument für kommunale Klimavorsorge. Der eca-Prozess umfasst die Überprüfung des aktuellen Standes, Identifizierung von Handlungsfeldern und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an veränderte klimatische Verhältnisse.

Ziel ist die Verbesserung der kommunalen Vorsorgeleistung, Lebensqualität und Risikominimierung im Hinblick auf die zunehmenden Folgen des Klimawandels, z. B. bei Starkregen oder langen Hitzeperioden. In einem umfassenden Prozess wurden alle relevanten Bereiche der Verwaltung geprüft.

Die eca-Kommunen wurden ausgezeichnet durch NRW-Umweltminister Oliver Krischer und Ilga Schwidder, Geschäftsführerin der eca-Bundesgeschäftsstelle.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und der städtische Klimaanpassungsmanager Leon Schlüter nahmen die Auszeichnung für Kevelaer mit Freude entgegen.

„Mit dem eca konnten wir wichtige Grundlagen für Klimaanpassung in Kevelaer aufbauen“, freut sich der Bürgermeister und sagt weiter, „dass dies noch lange nicht das Ende unserer Bemühungen zum Bevölkerungsschutz vor den Auswirkungen des Klimawandels ist.“

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer arbeitet zurzeit an einem umfassenden Klimaanpassungskonzept, bei welchem zusammen mit lokalen Akteuren aktuelle Maßnahmen entwickelt werden.