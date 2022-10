Stadtmarketing lädt Anfang November zu „Kevelaer im Licht“ Kevelaer will Licht ins Dunkel bringen

Das Orga-Team von „Kevelaer im Licht“ (v.l.): Hendrik Görtz, Matthis Zellmann, Verena Rohde, Alina Peters (alle Kevelaer Marketing), Michael Rütten (Volksbank an der Niers) und Pastor Andreas Poorten. Foto: FG

Ein Schattendasein hat Kevelaer in den vergangenen Jahren sicher nicht geführt, doch wenn der Monat November anbricht, hat man auch hier das Gefühl, dass sich die Welt verfinstert: Die Uhr ist gerade umgestellt, die Tage senken sich bereits am Nachmittag. Das will die Marienstadt ändern und mit der Aktion „Kevelaer im Licht“ sprichwörtlich glanzvolle Akzente setzen. Und das mittlerweile zum zweiten Mal.

„Bereits im vergangenen Jahr sorgte die Veranstaltung für viel Begeisterung“, freuen sich Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing und Kevelaers neue Wirtschaftsförderin (das KB berichtete), und Alina Peters vom Stadtmarketing unisono. Und wenn das Event auch nur ansatzweise so wird, wie die strahlenden Augen der beiden Mitarbeiterinnen aus dem Stadtmarketing versprechen, können sich die Bürgerinnen und Bürger auf ein wunderschönes Erlebnis gefasst machen.

Geschichte der Arche Noah erleben

Sowohl am Freitag, 4. November 2022, als auch am Samstag, 5. November 2022, können die heimischen und auswärtigen Gäste unter anderem eine beeindruckende 3-D-Projektion im Altarraum der St. Antonius-Kirche erwarten. Illustriert und musikalisch untermalt wird die Geschichte der Arche Noah. Allerdings nicht als eine simple Abfolge von Bildern, wie Hendrik Gö…