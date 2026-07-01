Kevelaer tritt kräftig in die Pedale

Starke Gemeinschaft für den Klimaschutz

Drei Wochen lang stand der Niederrhein ganz im Zeichen nachhaltiger Mobilität: Beim STADTRADELN 2026 haben im Kreis Kleve rund 8.100 Menschen ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Auch in der Wallfahrtsstadt Kevelaer war die Beteiligung groß – und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Insgesamt 571 Radfahrerinnen und Radfahrer aus 43 Teams traten kräftig in die Pedale. Auf rund 11.500 Fahrten legten sie mehr als 125.000 Kilometer zurück. Damit wurden etwa 21 Tonnen CO₂ eingespart – ein starkes Signal für mehr Umweltbewusstsein im Alltag.

Kevelaer verbessert sich im Kreisvergleich

Besonders erfreulich: Kevelaer konnte seine Leistung im Vergleich zum Vorjahr erneut steigern. Im kreisweiten Ranking belegt die Stadt einen beachtlichen fünften Platz – direkt hinter Kleve, Geldern, Goch und Rees und knapp vor Emmerich.

Das Ergebnis zeigt, wie sehr das Thema nachhaltige Mobilität inzwischen auch im Alltag vieler Kevelaerer angekommen ist. Ob der Weg zur Arbeit, zum Einkauf oder in der Freizeit – immer mehr Bürger steigen bewusst aufs Fahrrad um.

Siegerehrung beim Raderlebnistag

Ein besonderer Höhepunkt steht nun noch bevor: Am Sonntag, 5. Juli 2026, werden die erfolgreichsten Teilnehmenden im Rahmen des Raderlebnistages am Solegarten St. Jakob ausgezeichnet. Die Siegerehrung beginnt um 16 Uhr.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler wird dabei die aktivsten Radlerinnen und Radler sowie die engagiertesten Teams ehren. Die Veranstaltung bietet zugleich die Gelegenheit, das gemeinsame Engagement für Klimaschutz und Bewegung in geselliger Atmosphäre zu feiern.

Mehr als nur ein Wettbewerb

Das STADTRADELN ist längst mehr als ein Wettbewerb um Kilometerzahlen. Es verbindet Menschen, schafft Bewusstsein für umweltfreundliche Mobilität und zeigt, wie viel gemeinsam erreicht werden kann. In Kevelaer wurde in diesem Jahr einmal mehr deutlich: Jeder Kilometer zählt – und jede Fahrt mit dem Fahrrad ist ein Schritt in Richtung Zukunft.