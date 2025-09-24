Kevelaer startet KI-Chatbot

Die Internetseite der Wallfahrtstadt Kevelaer bietet eine Fülle an Informationen zu den verschiedensten Themen des täglichen Lebens.

Neben der Menüführung und der bereits vorhandenen Suchfunktion gibt es jetzt einen weiteren Service: Ab sofort steht Besucherinnen und Besuchern auf www.kevelaer.de ein KI-gestützter sogenannter „Chatbot“ zur Verfügung.

Rund um die Uhr

Der digitale Helfer beantwortet Fragen zu Dienstleistungen und Angeboten der Stadtverwaltung rund um die Uhr. Dafür greift er direkt auf die Inhalte der städtischen Website zurück, stellt die passenden Informationen übersichtlich zusammen und ergänzt sie mit einem Link zur jeweiligen Quelle. Der Chatbot ist auf allen Unterseiten sichtbar und lässt sich über das Icon am rechten unteren Bildschirmrand aufrufen.

Ein besonderer Vorteil: Anfragen können in vielen Sprachen gestellt werden. Die Antworten erfolgen automatisch in der jeweiligen Sprache der Eingabe. So wird der Zugang zu den städtischen Informationen auch für Menschen erleichtert, die nicht oder nur eingeschränkt Deutsch sprechen.

Die Privatsphäre der Fragestellenden ist der Stadt dabei nach eigenen Angaben wichtig. Der Chatbot speichere deshalb keine personenbezogenen Daten und arbeite vollständig DSGVO-konform.

„Es werden ausschließlich anonymisierte Informationen zu den gefragten Themen ausgewertet, damit wir unseren Service kontinuierlich verbessern können. Trotzdem gilt: Bitte geben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit keine persönlichen Daten wie Name, Adresse oder Gesundheitsinformationen in den Chat ein.“

Der digitale Assistent befinde sich allerdings noch in der Lernphase. „Nicht jede Antwort wird daher auf Anhieb perfekt sein. Mit jeder Anfrage verbessert sich das System jedoch automatisch. Parallel dazu bleibt die Wallfahrtsstadt Kevelaer in engem Austausch mit dem Anbieter, um die Qualität kontinuierlich zu steigern“, heißt es.

Klassischer Kontakt

Gleichzeitig sollen „alle klassischen Wege der Kontaktaufnahme selbstverständlich bestehen“ bleiben – ob telefonisch, per E-Mail oder im persönlichen Gespräch mit den Mitarbeitenden der Verwaltung.