Kevelaer stärkt nachhaltige Mobilität

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer investiert weiter in eine zukunftsfähige und klimafreundliche Mobilität. Am Bahnhof wird die bestehende Bike+Ride-Anlage deutlich erweitert: Insgesamt entstehen 210 zusätzliche Fahrradstellplätze. Ergänzt wird das Angebot durch den Bau von 20 abschließbaren Radboxen an zwei Standorten – direkt am Bahnhof sowie an der Ladestraße.

Bahnhof als moderner Verkehrsknotenpunkt

Mit der Maßnahme wird der Bahnhof und sein Umfeld gezielt als multimodaler Verkehrsknotenpunkt gestärkt. Ziel ist es, den Umstieg zwischen Fahrrad und Bahn noch attraktiver und komfortabler zu gestalten. Insbesondere Berufspendler*innen sowie Schüler*innen profitieren von den neuen Abstellmöglichkeiten.

„Immer mehr Menschen kombinieren Fahrrad und Bahn auf ihrem täglichen Weg. Darauf reagieren wir ganz bewusst“, betont Bürgermeister Dr. Dominik Pichler. „Mit dem Ausbau der Bike+Ride-Anlage schaffen wir sichere, zeitgemäße und praktische Angebote, die den Alltag erleichtern und gleichzeitig einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität leisten.“

Kostenloses Parken und sichere Radboxen

Die Nutzung der Bike+Ride-Anlage bleibt weiterhin kostenlos. Die neuen Radboxen bieten eine wettergeschützte und besonders sichere Abstellmöglichkeit und sind kostenpflichtig über die Plattform ‚DeinRadschloss‘ (www.dein-radschloss.de) buchbar. Die Buchung erfolgt bequem online. ‚DeinRadschloss‘ ist ein etabliertes Buchungsportal, das an zahlreichen Bahnhöfen sichere Fahrradabstellmöglichkeiten anbietet.

Die bestehende Radstation im Bahnhofsgebäude bleibt selbstverständlich erhalten und ergänzt das Angebot vor Ort.

Hoher Förderanteil durch den VRR

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 300.000 Euro. Davon werden 89 Prozent durch Fördermittel des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR AöR) getragen. Die Förderung erfolgt im Rahmen des Programms für Investitionsmaßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr. Die Fertigstellung ist bis zum Ende des ersten Quartals 2026 vorgesehen.

Mit dem Ausbau setzt die Wallfahrtsstadt Kevelaer ein klares Zeichen für eine moderne, vernetzte und umweltfreundliche Mobilität – direkt am Bahnhof und für die Menschen, die ihn täglich nutzen.