Kevelaer-Souvenirs auf dem Krippenmarkt

Im Herzen des festlich geschmückten „Krippenmarkts“ befindet sich ein besonderer Anlaufpunkt für alle Besucher: die Ausstellerhütte der Tourist Information.

Hier wird nicht nur umfassendes Informationsmaterial bereitgestellt, sondern auch eine Vielzahl an weihnachtlichen Produkten und persönliche Beratung angeboten. Die Hütte ist der ideale Ort für all diejenigen, die mehr über Kevelaer erfahren möchten.

Ob es um die Geschichte der Stadt, aktuelle Veranstaltungen oder besondere Sehenswürdigkeiten geht – das Team der Tourist Information steht den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite.

„Gerade in der Vorweihnachtszeit sind Insider-Tipps rund um den ‚Krippenmarkt‘ oder Hinweise zu besonderen Veranstaltungen in Kevelaer besonders gefragt“, weiß das Tourismus-Team vom Kevelaer Marketing, zu berichten.

Doch die Ausstellerhütte ist weit mehr als nur ein Informationsstand. Sie lädt auch zum Stöbern und Entdecken ein. Hier finden Besucher eine exklusive Auswahl an Souvenirs und Geschenken, die die besondere Atmosphäre von Kevelaer einfangen. In diesem Jahr gibt es erstmals handgefertigte Windlichter mit der Silhouette von Kevelaer, die exklusiv bei der Tourist Information erhältlich sind.

Diese zaubern nicht nur stimmungsvolles Licht in die eigenen vier Wände, sondern sind auch ein schönes Andenken an den Besuch in der Wallfahrtsstadt.

Krippenmarkt-Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag 13 bis 19 Uhr, Freitag + Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr.

Die Gastronomie hat immer eine Stunde länger geöffnet.