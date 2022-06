Thomas Molderings vom „Kävelse Lüj“ veranstaltet am Samstag ein Mitsingkonzert Kevelaer soll kräftig mitsingen

Silvia und Thomas Molderings freuen sich auf viele Stimmen beim Mitsingkonzert. Foto: privat

Endlich mal wieder zusammenkommen, gemeinsam feiern, singen, Spaß haben. Genau das ist es, was Thomas Molderings sich in den Kopf gesetzt hat. Die Pandemie-Zeit sei unglaublich anstrengend, die aktuellen Weltgeschehnisse belastend. Um all das für einen Augenblick vergessen und dem Alltag entfliehen zu können, hat sich der Inhaber des Kevelaerer Brauhauses „Kävelse Lüj“ ein besonderes Event einfallen lassen:

Ein Mitsingkonzert auf dem Gelände des Schulzentrums an der Hüls soll die Menschen zusammenbringen. Am kommenden Samstag, 18. Juni 2022, geht‘s um 19 Uhr los.

Mit dem „Rudelsingen“ auf dem Kapellenplatz zum Advent habe Kevelaer bereits bewiesen, dass ein solches Konzept durchaus Anklang findet, sagt Molderings. „Die Veranstaltung auf dem Kapellenplatz fanden wir genial.“ Ähnlich soll das Event „Kevelaer singt“ auf der Wiese hinter der Turnhalle am Schulzentrum aufgebaut werden. Musikbegeisterte für die Veranstaltung zu gewinnen, sei recht unkompliziert gewesen, so der Gastwirt. Levin Ripkens, das „Duo Miikado“, die Musiker Chris und Micha sowie der Familienchor St. Marien werden musikalisch durch den Abend führen.

„Von Schlager, Klassiker, Pop bis Rock wird es ein ganz breites Spektrum geben“, kündigt Molderings an. Englisch und Deutsch solle gleichermaßen vertreten sein. Was nun der Untersch…