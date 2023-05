Thomas und Silvia Molderings laden am 2. September ein zu „Kevelaer singt“ Kevelaer singt wieder am Schulzentrum

/ von Elena Gavriil

Silvia und Thomas Molderings stimmen sich aufs nächste Mitsing-Event ein. Foto: privat



Mit Thomas Molderings beherbergt Kevelaer zweifelsohne einen Gastronomen, der sich nicht so schnell entmutigen lässt. Der Betreiber des Brauhauses „Kävelse Lüj“ startet in diesem Jahr in die zweite Runde seines Mitsing-Konzertes „Kevelaer singt“. Und das, obwohl bei der Premiere in 2022 gerade einmal 300 von möglichen 2.000 Gästen gekommen waren. Der Veranstalter ist sich sicher, dass es in diesem Jahr besser laufen wird. Am 2. September 2023 wird sich die Wiese hinter der Turnhalle am Schulzentrum also wieder in eine Location für Live-Musik verwandeln.

„Die Resonanz war nicht so groß wie erhofft“, blickt Thomas Molderings nüchtern auf die Eventpremiere im vergangenen Jahr. Seiner Ansicht nach dürfte das allerdings der hohen Veranstaltungsdichte an jenem Tag geschuldet gewesen sein – zum Ende der Corona-Pandemie lebte die Veranstaltungsbranche schließlich endlich wieder auf. Dennoch erinnert sich der Gastronom gerne an das Mitsing-Konzert zurück. „Die Gäste, die da waren, haben sich so gefreut und fanden das so gut“, sagt Molderings, der tatkräftig von seiner Frau Silvia unterstützt wird.

Songtexte auf dem Smartphone

Kleine Änderungen wird‘s beim diesjährigen Konzept dennoch geben: Das Gelände wird etwas verkleinert, sodass die Gesamtzahl der Gäste auf 1.000 beschränkt ist. Außerdem wird es keine großen Leinwände mit Songtexten mehr geben; stattdessen gibt es mehrere Monitore sowie die Möglichkeit, sich die Songtexte vorab digital aufs Smartphone zu laden. Bei der Auswahl der Musikerinnen und Musiker bleiben Silvia u…