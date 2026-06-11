Kevelaer singt sich in Bury in die Herzen

In Bury St. Edmunds wurde einmal mehr spürbar, wie lebendig die Städtefreundschaft mit Kevelaer ist. Vertreterinnen und Vertreter des Partnerschaftsvereins und des Theaterchores Niederrhein reisten in die englische Partnerstadt, trafen dort auf alte Bekannte und erlebten Tage voller Musik, Austausch und herzlicher Gastfreundschaft.

Chöre im Mittelpunkt

Ein besonderer Schwerpunkt des Besuchs lag auf den Begegnungen mit den englischen Chorverantwortlichen Bethany Barber und Rob Cross. Barber leitet den Jugendchor Voice Squad; sie war mit ihrem Jugendchor bereits 2019 in Kevelaer zu Gast. Zudem kamen im August 2025 weitere Chöre aus Bury nach Kevelaer, darunter auch Ensembles unter ihrer und Rob Cross’ Leitung.

Rob Cross ist Dirigent des Newmarket Community Choir, der ebenfalls im August 2025 in Kevelaer zu hören war. Während des Besuchs in England nahm die Kevelaerer Delegation an einer Probe mit rund 120 Mitwirkenden teil – Kinderchor, Jugendchor und Erwachsenenchöre arbeiteten gemeinsam am Programm für ein Abschiedskonzert.

Kevelaerer Delegation

Mitgereist waren unter anderem Petra Girmes-Meiners, Bernhard Meiners, Anne und Jürgen Kulcke, Melanie Cox und Marloes Lammerts. Auch die Major (Bürgermeisterin) von Bury St. Edmunds, Diane Hind, gehörte zu den Gesprächspartnerinnen vor Ort. So wurde der Aufenthalt nicht nur zu einem musikalischen, sondern auch zu einem freundschaftlichen Austausch auf Augenhöhe.

Besonders wichtig war zudem der Besuch des Kevelaerer Knabenchors. Mit dabei waren Sebastian Piel als Leiter des Chores, Lea Tigges als Stimmbildnerin und Organisationsverantwortliche der Reise, Elmar Lehnen sowie Pastor Heiner Innig. Der Knabenchor übernachtete in Cambridge, gestaltete in Bury aber eine Messe am Donnerstag, eine weitere Messe am Sonntag sowie ein Konzert

Musik als Brücke

Gerade diese Mischung aus Kirchenmusik, Chorgesang und persönlicher Begegnung macht die Partnerschaft für Kevelaer so wertvoll. Wer aus der Marienstadt nach England reist, nimmt nicht nur Noten und Programme mit, sondern auch ein Stück Heimatgefühl und viel Engagement ehrenamtlicher Arbeit.

Der Abbey Garden hinter der Kathedrale bot dafür einen besonderen Rahmen. Dort steht eine Plakette des Partnerschaftsvereins; außerdem wurde an diesem Ort bereits 2008 ein Baum zum 25-jährigen Bestehen der Freundschaft gepflanzt. Solche Orte erzählen leise, aber eindrucksvoll von einer Verbindung, die über Jahre gewachsen ist.

Der Partnerverein nimmt gerne noch Interessierte auf.

Blick nach vorn

Auch ein nächster Austausch ist bereits in Vorbereitung: Die nächste Reise nach Bury ist für 2027 geplant. Für Kevelaer und die Ortsteile bleibt die Partnerschaft damit nicht nur ein schöner Rückblick, sondern ein lebendiges Projekt mit Zukunft – getragen von Menschen, die sich für Musik, Freundschaft und Austausch einsetzen.