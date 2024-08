Kevelaer singt im Kävelse Lüj

„Singe, wem Gesang gegeben …“, so heißt es schon in Ludwig Uhlands Gedicht „Freie Kunst“. Dort wird sich allerdings auf die Dichtkunst bezogen. Das beschränkt aber nicht die Freude der Menschen am gemeinsamen Singen.

Am 7. September findet im Innenhof des Brauhauses Kävelse Lüj auf der Maasstr. 5 in Kevelaer „Kevelaer singt“ statt. Unter dem Motto „Die besten Hits von gestern bis heute“ werden Popsongs, Schlager, Volkslieder und Evergreens von Kevelaerer Musikern live begleitet und die Texte auf Großbildschirm dargestellt.

Von 19 bis 22 Uhr darf dann mitgesungen werden was das Zeug hält. Um das Event abzurunden und zur „Ölung“ der Stimmbänder stehen gekühlte Getränke sowie kleine Speisen bereit. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Sparkasse Rhein-Maas und dem Kunst- und Kulturverein wirKsam e.V.

Der Einlass ist ab 18:30 Uhr. Karten gibt es nur im Vorverkauf für 12 Euro pro Person bei https://shop.ticketpay.de/0LVTKJFF oder im Brauhaus Kävelse Lüj.