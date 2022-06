Beim Event „Kevelaer singt“ war zwar weniger los als erhofft – die Stimmung war trotzdem gut Kevelaer sang gemeinsam auf der Hüls

Bei bestem Open-Air-Wetter machten es sich die Anwesenden vor der Bühne gemütlich. Foto: Freya

Das gab es in dieser Form in Kevelaer wirklich noch nie: einfach unter freiem Himmel zusammenkommen und singen, was die Stimmkehle hergibt. Am vergangenen Samstag war dieses bei bestem Sommerwetter auf dem Gelände des Schulzentrums an der Hüls möglich. Silvia und Thomas Molderings vom Brauhaus „Kävelse Lüj“ hatten die großartige Idee dazu und setzten diese in die Tat um (das KB berichtete). Unter dem Motto „Kevelaer singt“ fanden etwa 200 singfreudige Besucherinnen und Besucher den Weg zur Wiese hinter der Schule.

„Wir freuen uns darüber, dass so etwas mal angeboten wird“, betonten Christiane, Bruni, Hannie, Franziska, Willi und Antonia. Letztere hatte sogar ihre Gastfamilie aus der Ukraine mitgebracht, die für diese Abwechslung sehr dankbar war. Verschiedene Musikerinnen und Musiker, darunter Levin Ripkens, das Duo Miikado mit Chrisi Maas und Reiner van Treeck, Chris und Micha sowie der Familienchor von St. Marien, hatte das Ehepaar für diesen Abend engagiert, die das sangesfreudige Publikum zum Mitsingen animieren sollten.