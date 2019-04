Ende März ging für Kevelaer eine kleine Ära nun auch offiziell zu Ende: Der scheidende Sozialdezernent Marc Buchholz wurde seitens der Stadt verabschiedet. In der Mensa des Schulzentrums hatten sich zahlreiche Mitarbeiter, Vertreter der heimischen Politik und Weggefährten Buchholz‘ eingefunden, um Danke zu sagen und ihm Erfolg in seinem neuen Aufgabenbereich in Mülheim an der Ruhr zu wünschen.