Kevelaer räumt auf

Am Samstag, 20. September 2025, findet erneut der „World Clean up Day“ statt.

Weltweit beteiligen sich an diesem Tag Millionen Menschen an Müllsammelaktionen und setzen damit ein Zeichen für eine saubere Umwelt.

Auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterstützt das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger: Geplante Sammelaktionen werden organisatorisch begleitet. Der von Freiwilligen gesammelte Müll kann an Sammelpunkten abgeholt und entsorgt werden.

Wer eine Aktion in Kevelaer oder den Ortschaften plant, kann diese unter www.worldcleanupday.de anmelden.

Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Sammelgebiete gibt es bis zum 18. September per E-Mail an umweltschutz@kevelaer.de. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung lassen sich passende Müllsammelpunkte festlegen.

Seit 2018 mobilisiert der „World Clean up Day“ Menschen in über 190 Ländern. Ziel ist es, Straßen, Parks, Strände, Wälder, Flüsse und Meere von achtlos entsorgtem Abfall zu befreien. Im vergangenen Jahr nahmen weltweit rund 19 Millionen Menschen teil und setzten mit ihren Aufräumaktionen ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und müllfreie Umwelt.

Die Website www.worldcleanupday.de bietet Kommunen, Schulen, Unternehmen, Vereinen, Initiativen und Privatpersonen die Möglichkeit, ihre Aktionen zu registrieren und sich über eine sichere Durchführung zu informieren. Initiiert wird der „World Clean up Day“ von der globalen Bürgerorganisation „Let’s Do It World“.