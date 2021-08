Kevelaer-Pauschalen sollen Lust auf eine kleine Auszeit machen

Mit „Einzelgastpauschalen“ möchte die Abteilung „Tourismus & Kultur“ der Stadt Kevelaer neue Anreize bezüglich des Kulturprogramms in der Wallfahrtsstadt bieten. Sie bieten sich besonders als Geschenk an, für sich selbst und für seine Lieben.

„Sich Zeit nehmen für die schönen Dinge im Leben“ lautet da das Motto – zum Beispiel für Kultur. Vor allem nach der coronabedingten kulturellen Durststrecke ein Verlangen vieler. Die neuen Einzelgastpauschalen der Tourist Information Kevelaer könnten da willkommene Ideen-Geber sein. „Wie schön, mal nicht lange nach einem passenden Geschenk suchen zu müssen“, freut sich auch Verena Rohde, Leiterin „Tourismus & Kultur“, über die Möglichkeit.

Rotkäppchen vs. Nikolaus am 6. Dezember

Am 6. Dezember geht es um 9 und um 11 Uhr los. Das Rotkäppchen erwartet die kleinen Besucher*innen im Konzert- und Bühnenhaus. Bei diesem Kindermusical werden nicht nur Schulklassen und Kindergärten erwartet, sondern gleichermaßen auch Vorschulkinder mit Eltern oder Großeltern.

Dick eingepackt geht es für die Kleinen nach der Veranstaltung weiter zur vielleicht ersten eigenen Tour durch die Wallfahrtsstadt. Eine Gästeführerin zeigt dem Nachwuchs in einer kindgerechten Kurzführung das adventlich geschmückte Herz der Wallfahrtsstadt und erzählt ihnen spannende Geschichten rund um Weihnachtsbräuche und das Thema Licht. Die Kinder tauchen ein in eine Welt ganz ohne Technik, dafür aber mit viel Licht und freudiger Vorweihnachtsstimmung.

Wer kennt es nicht, das Dschungelbuch? Was die Eltern schon in ihrer Kindheit erlebten, erfreut heute die nächste Generation. Und so reisen die Familien bereits am Vortag des 12. Dezember an, um sich selbst einen gemütlichen und stressfreien Tag zu gestalten.

Mogli, Balu & Co. warten am 12. Dezember

Vielleicht ist bei einer Winterwanderung sogar ja eine Schneeballschlacht angesagt… Ausgestattet mit einem Lunchpaket wird da der Weg zum Ziel. Am nächsten Tag locken nach Stadtspiel und Museumsbesuch dann Mogli und seine Freunde mit Tanz, Gesang und fantasievollen Schattenspielen ins Konzert- und Bühnenhaus. Bei der Familienzeit sollte so jede*r auf seine Kosten kommen.

Ein Tag für schöne Gedanken, tolle Erlebnisse und sehr viel Spaß – für den sorgen die Freundinnen selbst… und Frau Höpker. Denn die lässt es sich nicht nehmen, ihre nächste Premiere am 30. Januar um 17 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus zu feiern.

Freundinnenzeit am 30. Januar mit Frau Höpker

Doch für die Freundinnen geht es schon früher los, denn um 11 Uhr startet der Tag ganz gemütlich beim „Brunch am Tisch“. Danach geht’s auf eine kleine Wandertour, um „Die Schönheiten Kevelaers zu entdecken“, bevor es dann am Nachmittag heißt: Einstimmen und Mitsingen.

Viele neue Mini-Pauschalen

Mit diesen Pauschalen wollen die Mitarbeiterinnen der Abteilung „Tourismus & Kultur“ neue Wege gehen und besonders Einzelgäste und Kleingruppen ansprechen. „Den Menschen ist in der vergangenen Zeit bewusst geworden, dass auch vor der eigenen Haustüre und in der näheren Umgebung viele tolle Ziele und Veranstaltungen angeboten werden“, weiß Andrea Kirk aus ihrer täglichen Arbeit zu berichten. „Diesen Bedürfnissen können wir mit unserem breiten Angebot an Freizeit- und Kulturveranstaltungen bestens gerecht werden“, ergänzt Verena Rohde. Daher werden in Zukunft immer wieder neue „Mini-Pauschalen“ kreiert. Ein regelmäßiger Blick auf die neue Website dürfte sich also lohnen.

Wo sind die Pauschalen zu buchen?

Bei der Tourist Information Kevelaer und auch auf der Website www.kevelaer-tourismus.de erhalten Interessierte weitere Informationen und Preise. Buchbar sind die Pauschalen ebenfalls in der Tourist Information sowie unter Tel. 02832 / 122-991.