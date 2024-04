Kevelaer neu entdecken

Die Stadt- und Themenführungen in Kevelaer sind beliebt wie noch nie zuvor. Deshalb hat sich das Team vom Kevelaer Marketing nun etwas Neues ausgedacht: Die beliebtesten Gästeführungen werden von April bis September 2024 monatlich stattfinden.

„So sollen alle die Möglichkeit bekommen, unsere beiden Klassiker zu besuchen und vielleicht sogar zu Wiederholungstätern zu werden“, erklärt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Von der St. Antonius-Kirche bis zum Kapellenplatz hat der klassische Rundgang durch den historischen Stadtkern Kevelaers vieles zu bieten. Spannend und kurzweilig wird dabei nicht nur die Wallfahrtsgeschichte erzählt, sondern auch auf die einzelnen Kirchen und die Entwicklung der Stadt eingegangen. Auch Einheimische können hier noch allerlei Neues erfahren. Die Stadtführung startet jeden zweiten Samstag im Monat um 14 Uhr vor der St. Antonius-Kirche.

Einfach mal entspannen und tief durchatmen können die Teilnehmer der Themenführung im Solegarten St. Jakob. Denn dort dreht sich alles um die Themen Gesundheit und Erholung. Zu entdecken gibt es nicht nur das Gradierwerk, sondern auch zahlreiche weitere Stationen zum Ausprobieren und Mitmachen.

Außerdem kennen die Gästeführer viele interessante Erzählungen zum Solegarten und seiner Geschichte. Jeden dritten Samstag im Monat um 14 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, an dieser Führung teilzunehmen. Treffpunkt ist das Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob.

Tickets für alle Gästeführungen sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre können kostenlos an den Führungen teilnehmen, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die jeweilige Führung anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12, im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.