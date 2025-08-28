Kevelaer mit allen Sinnen erleben

In der von Hektik und Stress geprägten Zeit ist es besonders wichtig, zur Ruhe zu kommen und sich bewusst auf die eigene Wahrnehmung zu konzentrieren.

Am 30. August 2025 lädt das Kevelaer Marketing deshalb im Rahmen des Vitalprogramms zur Sinnesführung durch Kevelaer ein. Dabei können die Teilnehmenden den Solegarten St. Jakob und die Innenstadt auf entspannende und bewusste Art erleben.

Ein Erlebnis für alle Sinne

Während der Führung leitet die Gästeführerin die Teilnehmenden an, sich ganz auf die eigenen Sinne zu konzentrieren: Wie ist die Wahrnehmung mit geschlossenen Augen? Wie riecht der Solegarten St. Jakob? Welches Aroma verbreitet Weihrauch in den Kirchen? Welche Geräusche gibt es zwischen den Bäumen am Wegesrand zu entdecken?

Die Teilnehmenden genießen so eine kleine Auszeit vom Alltag und konzentrieren sich gemeinsam auf das Wesentliche.

Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus, betont: „Diese Führung ist eine wunderbare Gelegenheit, die eigene Wahrnehmung zu schärfen und die Schönheiten Kevelaers auf eine neue Art zu erleben.“

Los geht es um 14 Uhr an der Tourist Information im Solegarten St. Jakob. Der geführte Spaziergang endet dann gegen 16 Uhr in der Innenstadt.

Tickets für das Vitalprogramm sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 3 Euro pro Person.

Kurzentschlossene sind herzlich eingeladen, spontan zum Treffpunkt zu kommen.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese in der Tourist Information, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991.