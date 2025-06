Kevelaer mehrsprachig entdecken

Die Tourist Information in Kevelaer freut sich über die druckfrische mehrsprachige Broschüre, mit der ausländische Gäste wertvolle Informationen zur Wallfahrtsstadt in ihrer Muttersprache erhalten.

Die Publikation ist dreisprachig – auf Deutsch, Englisch und Niederländisch – verfasst und richtet sich an Pilger, Gesundheitstouristen, Kulturinteressierte und Naturliebhaber gleichermaßen. Sie bietet einen umfassenden Überblick über alles Wissenswerte rund um Kevelaer.

Mit der mehrsprachigen Aufbereitung trägt Kevelaer der internationalen Vielfalt seiner Gäste Rechnung.

„In den vergangenen Jahren besuchten zunehmend ausländische Gäste die Region. Wir möchten, dass sie sich bei uns willkommen und gut informiert fühlen. Daher ist es notwendig, diesen Urlaubern einen entsprechenden Service zu bieten“, sagt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus.

Die mehrsprachige Broschüre erzählt die Geschichte der Stadt und stellt zentrale Sehenswürdigkeiten Kevelaers vor, wie etwa den Kapellenplatz mit seinen eindrucksvollen Sakralbauten oder den Solegarten St. Jakob mit dem muschelförmigen Gradierwerk.

Darüber hinaus bietet sie Einblicke in die kulturelle Vielfalt der Stadt, indem das „Niederrheinische Museum“ und das abwechslungsreiche Programm im Konzert- und Bühnenhaus thematisiert werden.

Für Naturfreunde enthält die Broschüre Vorschläge für Wanderwege und Fahrradrouten, die durch die ruhigen und landschaftlich reizvollen Gebiete rund um Kevelaer führen. Ob eine entspannte Tour entlang der Felder oder eine anspruchsvollere Strecke – hier ist für jede Kondition etwas dabei.

Ergänzt wird das Angebot durch Ausflugstipps in die Umgebung sowie nützliche Hinweise zu Unterkünften, Einkehr- und Shoppingmöglichkeiten. So wird die Planung eines Besuchs in Kevelaer kinderleicht.

Sicherlich wird die mehrsprachige Broschüre ein weiteres, beliebtes Werbemedium für Kevelaer. Besonders praktisch: Ein cleveres Farbleitsystem sorgt für eine einfache Orientierung und ermöglicht es den Lesenden, schnell die relevanten Informationen zu finden.

„Unser Ziel war es, ein Printprodukt zu entwickeln, das sowohl optisch ansprechend als auch funktional ist. Mit dem Farbleitsystem bieten wir eine einfache und intuitive Navigation“, erklärt Annika Manthey, Mitarbeiterin des Kevelaer Marketing.

Die Broschüre ist kostenlos in der Tourist Informationen im Solegarten St. Jakob erhältlich. Digital steht sie als Download auf der Webseite www.kevelaer-marketing.de zur Verfügung.