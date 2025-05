Kevelaer Marketing in den sozialen Medien

Ob Veranstaltungshinweise, Einblicke hinter die Kulissen, kulturelle Informationen, Gesundheitsangebote, Ausflugstipps oder kreative Clips – das Social-Media-Team des Kevelaer Marketing versteht es, Kevelaer digital erlebbar zu machen. Mit insgesamt zehn Profilen auf den Plattformen Facebook (Mein Kevelaer), Instagram (mein.kevelaer), LinkedIn (Kevelaer Marketing), TikTok (mein.kevelaer), YouTube (Kevelaer Marketing), Pinterest (Mein Kevelaer) und WhatsApp (Kevelaer Marketing) werden die unterschiedlichsten Themen für verschiedene Zielgruppen bespielt.

Während auf LinkedIn überwiegend Themen aus Wirtschaftsförderung, City-Management und Tourismusförderung verbreitet werden, erhalten die Follower beispielsweise auf Instagram und Facebook Impressionen, Informationen und Fakten über die Wallfahrtsstadt.

„Die Social-Media Arbeit ist für uns sehr wichtig. Wir können nicht nur informieren und Kevelaer präsentieren, sondern uns auch kreativ ausleben und mit den Followern in den Dialog treten“, sagt Lisa Verhoeven, Bereichsleiterin Event und Leiterin Social-Media-Marketing.

Die Follower-Zahlen der Kanäle sprechen für sich: Auf Instagram und Facebook werden jeweils über 5.000 Personen erreicht. Auch auf LinkedIn sind die 1.000 Follower nicht mehr weit entfernt. Die Kanäle erreichen ganz unterschiedliche Zielgruppen. Während sich beispielsweise auf Facebook überwiegend Bürger und Touristen ab 30 Jahren und aufwärts über Termine, Fakten und Neuigkeiten informieren, lassen sich größtenteils 18- bis 50-Jährige auf Instagram von Storys, Reels und stimmungsvollen Eindrücken berieseln. WhatsApp spricht mehrheitlich lokales Publikum an und LinkedIn richtet sich gezielt an Akteure aus Wirtschaft und Einzelhandel sowie Partner. Hier kümmert sich die Wirtschaftsförderung um die zielgruppengerechte Bespielung. Sie gestalten den Redaktionsplan für LinkedIn und geben Einblicke in lokale Unternehmen, Standortthemen und wirtschaftliche Entwicklungen.

„Mit unserer Arbeit wollen wir gezielt eine breite Zielgruppe ansprechen. Kevelaer hat Vieles zu bieten und das wollen wir zeigen. Das Team besteht aus sechs jungen Mitgliedern, die jeweils den Fokus auf einen anderen Kanal legen, um möglichst zielgerichtet zu kommunizieren“, sagt Lisa Verhoeven.

Ein besonderes Highlight im Social-Media-Mix von Kevelaer ist der TikTok-Kanal – und das nicht nur wegen der kreativen Inhalte, sondern auch wegen des Teams dahinter. Die Plattform wird gezielt von den Auszubildenden mit Unterstützung des restlichen Social-Media-Teams betreut, die mit frischen Ideen, aktuellen Trends und viel Humor für Aufmerksamkeit sorgen.

Ob kurze Clips zu Events, Einblicke in den Arbeitsalltag als Social-Media-Creator oder witzige Stadtmomente – die Videos kommen bei der jungen Zielgruppe gut an und zeigen Kevelaer von seiner authentischen, sympathischen Seite.