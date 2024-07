Kevelaer Marketing auf WhatsApp

Das Kevelaer Marketing geht mit der Zeit und bietet ab sofort auch den Kontakt über „WhatsApp“ an. Der Social-Media-Kanal ermöglicht es, den Bürgerinnen und Bürgern und Besucherinnen und Besuchern der Wallfahrtsstadt schnell und unkompliziert Informationen und Neuigkeiten zukommen zu lassen.

Auf dem neuen WhatsApp-Kanal werden regelmäßig alle wichtigen Informationen rund um Veranstaltungen, Kur, Tourismus und Kultur veröffentlicht. Abonnieren lohnt sich!

„Mit dem neuen Kanal können wir gebündelt Informationen an die Kevelaerer Bürger und Gäste verbreiten und somit auch auf kurzem Wege schnell und unkompliziert informieren“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leitung Kevelaer Marketing.

Um den Kanal „Kevelaer Marketing“ abonnieren zu können, befindet sich auf der Website www.kevelaer-marketing.de ein QR-Code und ein Link, der die Nutzer direkt an WhatsApp verweist. Auch in der Tourist Information und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob kann dieser QR-Code gescannt werden.

Die Datenschutz-Regelungen sind bei WhatsApp in den Kanalinformationen einsehbar. Abonnenten sind für andere Follower nicht sichtbar und auch Interaktionen bleiben anderen Abonnenten verborgen. Die Administratoren des Kanals können die vollständige Telefonnummer der Abonnenten zudem nicht sehen.