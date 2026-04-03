Kevelaer macht mit: Am 23. Mai zählt jede gute Tat

Es muss kein großes Projekt sein. Eine Aufräumaktion im Stadtpark, eine Vorlesestunde im Seniorenheim, ein Spielenachmittag im Nachbarschaftstreff oder ein kleines Straßenfest – all das zählt. Am 23. Mai 2026 findet erstmals der deutschlandweite Ehrentag statt. Und Kevelaer ist dabei.

Der neue Mitmachtag zum Geburtstag des Grundgesetzes lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich für die Gemeinschaft einzusetzen – ob mit Aufräumaktionen im Wohnviertel, einem inklusiven Sportturnier, einer gestreamten Vorlesestunde, einem Spielenachmittag im Seniorenstift oder mit Straßenfesten und gemeinsamem Singen.

Die Wallfahrtsstadt hat in dieser Woche offiziell ihre Teilnahme bekanntgegeben und ruft Vereine, Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen dazu auf, eigene Aktionen anzumelden.

Warum mitmachen – gerade in Kevelaer?

Kevelaer lebt seit Jahrhunderten von Gemeinschaft, Begegnung und gelebtem Miteinander. Die Stadt als Wallfahrtsort zieht Menschen an, die Zusammenhalt suchen. Der Ehrentag knüpft genau daran an: Das Motto „Für dich. Für uns. Für alle.” soll zeigen, dass Demokratie und Gemeinschaft vom Beitrag aller abhängen. Was könnte passender sein für eine Stadt, die das Miteinander schon immer als ihr Markenzeichen versteht?

Ob Aufräumaktion, Straßenfest oder Spieleabend im Seniorenstift: Beim Ehrentag stehen Begegnung und gemeinsames Tun im Mittelpunkt. Der Aktionszeitraum ist dabei großzügig bemessen: Gefördert werden Aktionen, die im Aktionszeitraum vom 16. bis 31. Mai 2026 stattfinden.

Bis zu 500 Euro Förderung – ohne Eigenanteil

Das ist vielleicht der entscheidende Hinweis für alle, die zwar eine Idee haben, aber über die Kosten nachdenken: Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) fördert Mitmach-Aktionen zum Ehrentag mit bis zu 500 Euro pro geförderter Aktion – ein Eigenanteil ist nicht notwendig.

Bewerbungsberechtigt sind ausdrücklich nicht nur Vereine: Einzelpersonen können die Förderung für sich selbst oder im Namen von gemeinnützigen Organisationen, Initiativen, eingetragenen oder nicht eingetragenen Vereinen sowie Städten und Gemeinden beantragen. Die Beantragung läuft über das Förderportal www.ehrentag.de/foerderprogramm/.

Gefördert werden unter anderem aktionsbezogene Materialien, Veranstaltungsausgaben wie Mieten und Verpflegung, Marketing sowie Honorare. Wichtig: Alle Ausgaben müssen mit Einzelbelegen nachgewiesen werden, und die Aktion muss öffentlich zugänglich sein – vereinsinterne Veranstaltungen sind nicht förderfähig.

Wie anmelden?

Interessierte können ab jetzt ihre geplanten Aktionen auf der offiziellen Website www.ehrentag.de eintragen. Über den Engagement-Finder können sowohl Organisationen als auch Privatpersonen ihre Mitmach-Aktionen eintragen – wer mitmachen will, findet dort künftig auch passende Veranstaltungen in der Region.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der den Ehrentag ins Leben gerufen hat und als Schirmherr fungiert, bringt es auf den Punkt: „Demokratie lebt von Menschen, die mitmachen, die Verantwortung übernehmen und die unsere Gesellschaft mitgestalten.”

Und Sie? Planen Sie eine Aktion zum Ehrentag in Kevelaer – oder würden Sie gerne an einer teilnehmen?Schreiben Sie uns: Was bewegt Sie dazu mitzumachen, und welche Idee hätten Sie für Kevelaer? Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen – per E-Mail an die Redaktion redaktion@kevelaerer-blatt.de

Alle Informationen zum Ehrentag und zur Förderung: www.ehrentag.de