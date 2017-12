Kevelaer-Leporello 1 von 5

Die Kevelaerer Hobby-Künstlerin Monika Behrens hat sich schon oft mit Kevelaer-Motiven auseinandergesetzt und diese mit Farbe und Pinsel auf die Leinwand gebracht. Jetzt kam ihr der Gedanke, dass es doch schön wäre, wenn man die besonderen Kevelaerer-Wahrzeichen in eine kompakte Form brächte, damit diese während der Advents- und Weihnachtszeit für stimmungsvolle Freude sorgen würden.

Im November war es dann soweit, sie hat 3 Einzelbilder (Gnadenkapelle, Basilika und Wasserturm) in Aquarellfarbe auf Leinwand gemalt. Ihr Lebensgefährte Wolfgang Deselaers hat diese Bilder dann fotografiert und digital zusammengesetzt, sodass daraus eine Vorlage für einen Druck entstand. Der in einem Copy-Shop erstellte Prototyp wurde mit einer Schere beschnitten und leicht gefaltet, so dass daraus ein Leporello (Faltbuch) entstand. Das Leporello wurde bei den beiden zuhause auf eine Kommode gestellt und mit einer kleine Lichterkette dekoriert. Fertig war die weihnachtliche Deko. Da Monika Behrens auch bei Facebook unterwegs ist, wollte sie ihr neues Werk auch ihren Freunde präsentieren.

„Die Resonanz darauf war überwältigend“, sagte sie im Gespräch mit dem KB. „Viele Kevelaerer wollten wissen, wo und wann man denn eines davon erwerben kann“, führte sie mit strahlenden Augen weiter aus.

Da sie sich eine professionelle Herstellung finanziell nicht leisten konnten, kam man mit dem Verlag des Kevelaerer Blattes auf die Idee, daraus eine Gemeinschaftsproduktion zu machen. In den weiteren Überlegungen entstanden so mehrere Varianten durch das Spielen mit der Hintergrundfarbe. Neben der Originalfarbe in einem hellen Blau sind jetzt noch Rot, Grün und ein dunkleres Blau hinzugekommen.

Jeder kann jetzt individuell wählen, wie er „sein“ Kevelaer-Leporello nutzt, ob als Zuschnitt (obere Kante in Wellenform), als aufgerolltes „Windlicht“ oder als Einzel-/Mehrfachbild (individuelle Zusammenstellung).

Das Einzelbild mit den drei Kevelaer-Motiven in einer Grundfarbe (21 x 60 cm) ist für

€ 27,50 exklusiv beim Kevelaerer Blatt zu bestellen (leserservice@kevelaerer-blatt.de) oder ab Samstag, den 9.12.2017 auf dem Advents- und Krippenmarkt (Kevelaerer Blatt Fahne) zu kaufen (solange der Vorrat reicht, inkl. Weihnachtslose des Verkehrsvereins).

Rudi Beerden