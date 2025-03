Kevelaer kann’s auf Tour

Eine neue Werbemaßnahme der Wirtschaftsförderung Kevelaer sorgt nicht nur auf den Straßen für Aufmerksamkeit, sondern fördert auch die Arbeitsmarktchancen in Kevelaer: Ein frisch beklebter LKW-Auflieger macht auf das Unternehmens- und Jobportal www.kevelaer-kanns.de aufmerksam und bringt die Jobsuche direkt auf die Straße – und das nicht nur in Deutschland. Auch in den Nachbarländern Belgien und den Niederlanden wird er unterwegs sein.

„Diese kreative Maßnahme macht das Online-Portal für mehr Menschen aus der Region zugänglich und die Vielfältigkeit unserer Arbeitgeber in Kevelaer sichtbar“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing.

„Herr Bors von ‚Nacke Logistik GmbH‘ kam im letzten Jahr auf uns zu, seine Auflieger als Werbefläche zu nutzen. Es ist eine großartige Möglichkeit ‚Kevelaer kann’s‘ auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt zu machen und gleichzeitig unsere lokalen Unternehmen in der Fachkräftesuche zu unterstützen“, sagt Birte Roebers, Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung. Das komplette Projekt konnte ausschließlich mit Kevelaerer Unternehmen umgesetzt werden. So stellte „Nacke Logistik GmbH“ den Auflieger zur Verfügung, und „Douteil Werbetechnik“ führte die Beklebung durch. Aufgrund der kalten Temperaturen durfte freundlicherweise kurzfristig die beheizte Halle von „Fahrzeugbau Kevelaer GmbH“ für die Durchführung der Arbeiten genutzt werden.

„Kevelaer kann’s“ ermöglicht Kevelaerer Unternehmen, sich kostenlos auf der Plattform zu präsentieren und ihre offenen Stellenangebote und Ausbildungsplätze zu veröffentlichen. Es bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, sich über Jobs in Kevelaer zu informieren und direkt mit potenziellen Arbeitgebern über die Blogfunktion in Kontakt zu treten. Zudem erhalten Nutzer hier einen Überblick zu Kevelaerer Arbeitgebern. Die einfache Handhabung und die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglichen es sowohl Arbeitssuchenden als auch Unternehmen, schnell zueinander zu finden. Die Werbebotschaft ist klar: „Kevelaer kann’s“ bietet die Chance, den richtigen Job zu finden – und das ganz bequem online.