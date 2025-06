Ausstellung „KUNST NATÜRLICH“ im Info-Center des Solegartens Kevelaer kann Kunst

/ von Geertje Wallasch

Paul Wans, Christina Stavrou und Hendrik Goertz mit einem Werk der neuen Ausstellung vor dem Info-Center im Solegarten Foto: gee

Zwischen den beiden Wochenenden, an denen die Landpartie am Niederrhein viele Ausstellungsorte in Kevelaer und Umgebung eröffnet, beginnt am Mittwoch, 18. Juni, um 18.30 Uhr die Ausstellung „KUNST NATÜRLICH“ im Info-Center des Solegartens ( das KB berichtete ).

Gemeinschaftsprojekt

Das Format als Gemeinschaftsprojekt der Wallfahrtsstadt Kevelaer und des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Niederrhein wird nun bereits zum zweiten Mal angeboten. Wer also noch mehr Kunst sehen möchte, ist in der temporären Galerie in der Touristinformation im Solegarten St. Jakob genau richtig.

Hochklassige Kunst

Hier zeigt die Weseler Künstlerin Christina Stavrou ihre Ölgemälde und Skulpturen in der Zeit vom 18. Juni bis 13. Juli 2025. Hochklassige Kunst in der Nähe des Gradierwerks sehen zu können, kam schon im vergangenen Jahr im Solegarten gut an.

Sogenannte Skulpturen

Die sogenannten Skulpturen, die Christina Stavrou schafft, benennt die Künstlerin selbst als „3-D-Malerei“. Und tatsächlich scheinen die einzelnen Fragmente miteinander zu korrespondieren und fließen zusammen zu einer Komposition, die eine Malerei suggeriert.

Die junge Künstlerin ist in Johannesburg geboren, …