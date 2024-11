Kevelaer kann Karneval

Dass Kevelaer nicht mit Köln oder Düsseldorf vergleichbar ist, dürfte den Jecken in Kevelaer wohl klar sein.

Trotzdem war der VFR Blau-Gold in diesem Jahr fest entschlossen, die fünfte Jahreszeit auch in Kevelaer fröhlich zu eröffnen.

Dass der Start in die kommende Session zeitlich etwas nach hinten verschoben wurde, lag nicht daran, dass man diesen verschlafen hatte, sondern an der Tatsache, dass der 11.11.2024 auf einen Montag fiel.

Aber der VFR hielt es eben nicht wie die „Boomtown Rats“, die in ihrem Lied „I Don´t Like Mondays“ alle Montage für sich als ungeliebte Tage abstempelten, sondern verlegte den Start in die Session auf eine vom VFR neu erfundene „Winterzeit“, eben 19.11 Uhr.

Schließlich erhoffte man sich ein breiteres Publikum in das neue Vereinslokal „Endress“ zu locken. Und das hat auch gezündet.

Denn viele Närrinnen und Narren fanden den Weg zur „Alten Wember Straße“ in Kevelaer und eben nicht zum „Alter Markt“ nach Köln.

Dass in Kevelaer kurzerhand auch noch Live-Musik mit dem „Kölsch-Kävelse“ Gesangsduo Clemens und Marco Aymans geboten wurde, war eine geniale Überraschung des VFR.

Wer hätte um 19.11 Uhr schon gedacht, dass die fröhliche und ausgelassene Stimmung noch bis zum nächsten Tag andauern würde? Der VFR blickt daher getrost mit Zuversicht in die neue Session. Auf Kevelaer ein dreifaches „Kävele Helau“!