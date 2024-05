Kevelaer ist die erste schönste Stadt

Der Termin für ein neues TV-Format rückt näher: „Am 28. Mai 2024 kann Fernsehen in Kevelaer live erlebt werden, denn an diesem Tag wird Sonnenklar.TV von 10 bis 14.30 Uhr live aus Kevelaer auf Sendung gehen“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing. Kulisse ist der Kapellenplatz, von dort aus soll die Serie „Die 100 schönsten Städte Deutschlands“ Zuschauer am heimischen Bildschirm erreichen. Einmal dem Kameramann über die Schulter schauen? Den Moderator Michael „Goofy“ Förster aus der Nähe betrachten? Fernsehluft schnuppern? Das geht kostenfrei und unkompliziert auf Kevelaers Herzstück, dem Kapellenplatz. Vier Kevelaerer Interviewpartner werden ihr Wissen rund um die Wallfahrtsstadt und ihre Lieblingsorte verraten, die Gastronomen Kävelse Lüj, Café Nederkorn und Eiscafé Europa warten mit tollen Angeboten auf. Viele Geschäfte unterstützen mit besonderen Aktionen. So bietet „Landhausmode Biesemann“ beispielsweise Verkaufsaktionen und Rabatte für Kunden im Trachtenlook an und bei Juwelier Veronika Ophey werden fünf kleine Gnadenkapellen als Kettenanhänger verlost. Besonderes Highlight dürfte zudem die Autogrammstunde mit dem Moderator gegen 12.15 Uhr sein. Es lohnt sich also, zwischen 10 und 12.30 Uhr den Weg in die Innenstadt anzutreten. Auch ein Gewinnspiel des Kevelaer Marketing darf da nicht fehlen. Als Hauptpreis locken zwei Ballonfahrten mit dem Kevelaerer Aufsteiger. Außerdem gibt es KevelaerCards und Sonnenklar.TV-Gutscheine zu gewinnen. Teilnahmekarten gibt’s nur an diesem Tag in den Geschäften rund um den Kapellenplatz.