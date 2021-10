Vera Niederau präsentiert ihren zweiten Kalender mit Motiven aus der Marienstadt Kevelaer ins Aquarell getaucht

Vera Niederau hat zum zweiten Mal einen Kevelaer-Kalender mit Aquarellwerken gestaltet. Foto: eg

Betritt man das Haus von Vera und Claus Niederau in der Kevelaerer Innenstadt, könnte beinahe der Eindruck entstehen, man sei Gast in einer kleinen Privatausstellung. Bilder – vor allem Aquarelle – schmücken die Wände, eine einzigartige Einrichtung ziert den Wohnraum. Vera Niederau kann eben auch im Eigenheim nicht ohne Kunst. Die gebürtige Aachenerin hat vor einigen Jahren Kevelaer zu ihrem zweiten Zuhause gemacht und in diesem Jahr bereits den zweiten Kalender mit Motiven aus der Marienstadt gestaltet.

Seit 1999 leben Vera und Claus Niederau in Oberhausen, sie führt dort ihr Atelier. Immer wieder hat das kreative Paar in den vergangenen Jahrzehnten Urlaub in Kevelaer gemacht. „Es wurde immer mehr, wir waren fast jedes Wochenende hier“, erinnert sich die 62-Jährige. Damit sollte 2013 Schluss sein. Das Paar kaufte sich ein Haus in der Kevelaerer Innenstadt als Zweitwohnsitz. Für Vera Niederau die perfekte Gelegenheit, ihrer Leidenschaft, der Kunst, auch hier am Niederrhein intensiver nachgehen zu können.

Die Liebe zum Detail

Die kreative Wahlkevelaererin begeistert sich vor allem für Details aus Städten und Dörfern, für Landschaften und den Himmel. Das Ergebnis sind lebhafte Aquarellwerke, die ihre eigenen Geschichten erzählen.

Dass Niederau in Kevelaer mit seinem historischen Stadtkern auf der einen und der weitläufigen Landschaft auf der anderen Seite reich…