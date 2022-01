Kevelaer in Rhede erfolgreich vertreten

Nachdem im vergangenen Jahr coronabedingt nur wenige Wettkämpfe stattfinden konnten, durften die Leichtathlet*innen des Kevelaerer Sportvereins am Wochenende an den Regionshallenmeisterschaften der U20 und U18 in Rhede teilnehmen.

Für Marie Jasinski und Berit Janowitz begann dieser Wettkampf mit dem 60 Meter Hürdenlauf, bei dem Marie ihren Lauf für sich entscheiden konnte und einen Podestplatz mit Platz 4 nur knapp verfehlte. Berit Janowitz belegte Platz 6. Nach dem Hürdenlauf konnte sie zudem im Hochsprung überzeugen, den sie auf Platz 3 beendete.

Auch die Leistungen beim 60 Meter Sprint der WU20 waren sehr zufriedenstellend, sodass Platz 3 und 4 nach Kevelaer gingen. Melanie Bollendonk konnte ihren Vorlauf in neuer persönlicher Bestzeit von 8,33 Sekunden gewinnen und so die Bronzemedaille entgegennehmen. Aleshanee Grandt war im Sprint ebenfalls erfolgreich und konnte sich aufgrund ihrer guten Zeit im Vorlauf, den sie in 8,80 Sekunden gewann, für den Endlauf der WU18 qualifizieren. Am Ende reichte die Kraft leider nicht mehr, um diese Zeit zu bestätigen. Daher beendete Aleshanee den Sprint schlussendlich auf dem 8. Platz.

Im Weitsprung konnten sich alle Kevelaerer Athlet*innen für den Endkampf qualifizieren. Gleich der erste Sprung von Aleshanee Grandt ging weit in die Grube, mit 4,68 Meter belegte sie Platz 4. Auch Benedikt Burau und Berit Janowitz belegten den 4. Platz. Bei Berit fehlte am Ende lediglich 1 Zentimeter zur Drittplatzierten. Melanie Bollendonk sprang mit 4,79 Meter auf Platz 5. Marie Jasinski beendete den Weitsprung auf Platz 6.

Für die Leichtathlet*innen des KSV war es insgesamt ein erfolgreicher Wettkampf, sodass sie positiv in die kommende Saison blicken können.