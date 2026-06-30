Kevelaer im Licht retten — Haushaltssicherung darf Innenstadt nicht auslöschen

Einleitung

Der offene Brief –>> hier klicken <<-- lokaler Unternehmerinnen und Unternehmer zur Fortführung von „Kevelaer im Licht“ macht deutlich: In der Diskussion um die Haushaltssicherung steht mehr auf dem Spiel als kurzfristige Euro-Einsparungen. Die Veranstaltung ist nicht nur kulturelles Ereignis, sie ist ein wirtschaftlicher Impulsgeber für Innenstadt, Gastronomie und Einzelhandel — und ein wichtiges Signal gegen das bundesweite Sterben von Innenstädten.

Warum „Kevelaer im Licht“ wichtig ist

Besucherfrequenz und Umsatz: Lokale Händler berichten, dass Licht-Events spürbar Kundschaft und Umsatz bringen; solche Effekte reichen oft über das Veranstaltungswochenende hinaus.

Image und Tourismus: Leuchtszenarien und Kulturprogramme stärken das Profil Kevelaers als regionales Besuchsziel und fördern Übernachtungen und Gastronomie.

Soziale Funktion: Veranstaltungen erhöhen die Aufenthaltsqualität, schaffen Begegnungsräume und stärken bürgerschaftliches Engagement.

Haushaltssicherung — notwendige Maßnahmen, aber mit Augenmaß

Pflichtaufgaben vor freiwilligem: In einer angespannten Haushaltslage müssen Pflichtaufgaben Vorrang haben; das ist sachlich richtig.

Kurzsichtige Streichungen vermeiden: Einseitige Kürzungen bei Veranstaltungen und Innenstadtförderung können jedoch zu dauerhaften Einnahmeverlusten führen, weil sie die Attraktivität des Handelsstandorts schmälern.

Transparenz und Beteiligung: Haushaltsentscheidungen sollten offen, datengestützt und unter Einbeziehung der lokalen Akteurinnen und Akteure getroffen werden.

Praktische Spar- und Finanzierungsoptionen

Kosten-/Nutzen-Analyse: Vor Entscheidungen sollte eine einfache Wirkungsrechnung stehen — welche Einnahmen und Folgewirkungen erzeugt die Veranstaltung?

Mischfinanzierung prüfen: Sponsoring, Fördermittel, private Partnerschaften und moderate Eintrittsmodelle (z. B. für Lichtshow in der Antoniuskirche) können den städtischen Zuschuss reduzieren, ohne das Event zu entwerten.

Ehrenamts- und Vereinsbeteiligung stärken: Konkrete Aufgaben (Organisation, Betreuung, Service) können in Kooperation mit Vereinen und Gewerbe übernommen werden, um Personalkosten zu senken.

Skalierbare Programmpakete: Ein gestuftes Konzept (Kernprogramm kostenlos, Zusatzprogramme kostenpflichtig oder gesponsert) erhält Zugänglichkeit und schafft Einnahmen.

Gegen das Sterben der Innenstadt — Strategien für Kevelaer

Events als Hebel: Regelmäßig geplante, kleine bis mittlere Formate (Markttage, Kulturabende, Wochenend-Illuminationen) halten Frequenz und Wahrnehmung hoch.

Leerstände aktiv nutzen: Pop-up-Shops, Co-Working in leerstehenden Ladenlokalen und Kulturflächen können Stadtkern belebende Effekte erzielen.

Aufenthaltsqualität verbessern: Sitzgelegenheiten, Beleuchtung, Begrünung und Wegweisung machen Innenstadt zum Wohlfühlort — Besucher bleiben länger und geben mehr aus.

Digital + Lokal verbinden: Einheitliche Online-Präsenz für Kevelaer (Veranstaltungskalender, virtuelle Schaufenster lokaler Händler) erhöht Sichtbarkeit und stärkt Omnichannel-Kaufanreize.

Konkrete Handlungsempfehlungen für Rat und Verwaltung