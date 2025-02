Kevelaer im Licht 2025

Bunte Fassaden, funkelnde Brunnen und der Klang von mitreißender Musik – am 21. und 22. März 2025 erwartet Kevelaerer und Besucher von 18 bis 22 Uhr wieder ein spektakuläres Lichterlebnis und eine unvergessliche Atmosphäre in Kevelaers Innenstadt.

Beim Flanieren durch die Straßen, bei Live-Musik und einer beeindruckenden 3D-Videoprojektion in der St. Antonius-Kirche können Besucher diese besondere Stimmung in der Wallfahrtsstadt genießen und bleibende Eindrücke sammeln.

„Kevelaerer und Besucher verbinden mit dieser Veranstaltung positive Emotionen und unvergessliche Erlebnisse. Seit der ersten Auflage haben uns zahlreiche Rückmeldungen erreicht, die bestätigen, wie schön und lebendig die Wallfahrtsstadt ist und wie sehr diese Eindrücke die Menschen immer wieder zu einem Besuch einladen. Gemeinsam mit lokalen Unternehmen, Gastronomen, Einzelhändlern und Vereinen möchten wir dieses besondere Erlebnis weiter ausbauen und Kevelaer in all seinen schönen Facetten präsentieren“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Vier Jahreszeiten in der St. Antonius-Kirche

Ein Highlight der Veranstaltung wird die eigens erstellte 3D-Videoprojektion zum Thema „Vier Jahreszeiten“ sein.

Diese beeindruckende Projektion nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch die verschiedenen Stimmungen und Eindrücke der Jahreszeiten und wird dabei tiefgehende Emotionen wecken.

Der Winter beginnt mit Dunkelheit und Stille, bevor der Übergang zum Frühling die Natur in einem farbenfrohen, hoffnungsvollen Licht erstrahlen lässt.

Der Sommer folgt mit lebendigen, intensiven Farben, die die Wärme und Energie dieser Zeit widerspiegeln, während der Herbst schließlich eine wohlige Atmosphäre der Ruhe und Wärme erzeugt, die zur Besinnung einlädt.

Ergänzt wird die Videoprojektion durch eine beeindruckende Lichtshow, die die visuelle Darstellung noch verstärkt und dem Raum eine zusätzliche Dimension verleiht.

Das Mapping wird in 15-minütigen Abständen in der St. Antonius-Kirche zu sehen sein. Der Eintritt wird, dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers, erneut kostenfrei sein.

Auf Grund der aktuellen Haushaltslage wird die Veranstaltung „Kevelaer im Licht“ nach einem Ratsbeschluss nur noch im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden.

Kulinarische Angebote

Wie bereits im vergangenen Jahr werden Kevelaerer Vereine und Gastronomen für das leibliche Wohl der Besucher sorgen.

Von Poutine Fries und saftigen Burgern bis hin zu Pommes, Brötchen mit Krustenbraten und einem leckeren Currywursttopf erwartet die Gäste eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken. Auch gebratene Champignons und süße Waffeln dürfen nicht fehlen.

Die bunten Cocktails der „Cocktail Ambulanz“ sind wieder auf der Busmannstraße zu finden. Wer lieber ein frisch gezapftes Bier genießen möchte, sollte sich an diesem Abend zum Bürgerplatz begeben.

Für Besucher, die den Besuch der Veranstaltung in Kombination mit einem Essen in einer Gastronomie planen, sollten unbedingt eine Reservierung vornehmen, um sich einen Sitzplatz zu sichern.

„Wir sind sehr froh, dass die Kevelaerer Gastronomen und Vereine diese Veranstaltung unterstützen und sie so zu einem besonderen Event machen“, sagt Alina Peters, Organisatorin vom Kevelaer Marketing.

Shopping, musikalische Highlights und After-Party

Um den jeweiligen Abend perfekt abzurunden, können sich die Besucher auf musikalische Highlights freuen. Am Freitag, 21. März 2025, wird Gerrit Quade ab 18 Uhr am Luxemburger Platz für Gänsehaut-Momente sorgen. Zusätzlich sorgt „DJ Maddis“ auf dem Bürgerplatz an der Annastraße für ausgelassene Stimmung und setzt mit seinen Beats einen besonderen Akzent.

Wer es jedoch klassischer mag, hat die Möglichkeit sich Eintrittskarten für das „Orgelkonzert für vier Hände und Füße“ um 20 Uhr mit Markus und Pascal Kaufman aus Lichtenstein in der Marienbasilika zu sichern. Eintrittskarten sind im Ladenlokal Jacobs am Kapellenplatz sowie im Ticketshop von St. Marien erhältlich.

Einige Einzelhändler laden an beiden Tagen bis 21 Uhr zu einer Shoppingtour ein, sodass Besucher die Gelegenheit haben, nach Herzenslust zu stöbern.

Am Samstag, 22. März 2025, werden Gitarrenklänge und beeindruckender Gesang von Levin Ripkens und Ciara Ehren die Besucher zum Luxemburger Platz locken, während auch der Bürgerplatz erneut von „DJ Maddis“ musikalisch unterhalten wird.

Wer an diesem Abend Lust hat, kann ab 21 Uhr auf der After-Party im Konzert- und Bühnenhaus feiern. Hier geht es mit coolen Sounds, Drinks und jeder Menge Party-Vibes weiter. Der Eintritt ist frei.

Künstlerische Kreativität

Die „Landpartie am Niederrhein“ geht in diesem Jahr in die 10. Runde. Vor Beginn der „Landpartie“ wird eine eigens dafür geschaffene Fahrradinstallation im Rahmen von „Kevelaer im Licht“ am 21. und 22. März 2025, präsentiert. Das Kunstwerk ist auf dem Kapellenplatz zwischen der Kerzenkapelle und dem Forum Pax Christi zu finden. Ein schöner Auftakt für die Landpartie, die am 14. und 15. sowie am 21. und 22. Juni 2025 stattfindet.