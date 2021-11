Luis Janßen ist als aufsteigendes Talent im Tischfußball unterwegs Kevelaer hat einen Deutschen Meister





Das Wort „Tischfußball“ – im allgemeinen Volksmund auch gerne „Kicker“ genannt – dürfte bei vielen von uns unweigerlich Erinnerungen wecken: an den heimischen Keller, die Stammkneipe, an gemütliche Abende mit Freund*innen. Den wenigsten dürfte dabei bewusst sein, dass diese Sportart weit über den Kneipensport hinausgeht. Neben Deutschen Meisterschaften gibt es sogar eine Weltmeisterschaft. In beiden Wettkämpfen konnte sich bereits Luis Janssen aus Kevelaer behaupten. Der 15-Jährige macht sich derzeit als hochtalentierter Nachwuchsspieler einen Namen.

Fußball spielt in Luis Janßens Leben schon viele Jahre eine große Rolle. „Ich habe immer gesagt, Fußball ist meine Nummer eins“, sagt der 15-jährige Kevelaerer. Gewissermaßen ist es das auch geblieben – nur befördert der Gesamtschüler die Bälle heute nicht mehr mit dem Fuß, sondern mit geschickten Bewegungen aus dem Handgelenk ins Tor. Fußball spiele er zwar immer noch, „um fit zu bleiben“, aber der Fokus liegt inzwischen auf dem Tischfußball. „Ich hätte nicht gedacht, dass es mal so kommt, wie es jetzt ist“, gibt Luis schmunzelnd zu. Sozusagen auf den Kicker gekommen ist er durch seinen Vater Guido Janßen, der selbst seit vielen Jahren im Tischfußballsport aktiv ist. „Ziel war es am Anfang immer, besser zu sein als der Papa“, erzählt Janßen lachend – und wohlwissend, dass er gegen seinen Sohn heute nichts mehr ausrichten kann.

Der erste Deutsche Meistertitel

Im vergangenen Monat erreichte Luis einen M…