Kevelaer-Führungen in den Herbstferien

Das Gästeführungs-Team bietet in den Herbstferien zwei besondere Führungen an, die Geschichte, Kunst und Besinnung miteinander verbinden.

„Das Kevelaer Marketing bietet in den Schulferien ein buntes Programm für alle Altersklassen. Besonders unsere Stadtführungen sollen Neugierde wecken und der ganzen Familie Raum für gemeinsames Entdecken und Innehalten bieten“, freut sich Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus.

Ob Skulpturen, Denkmäler oder Gemälde – jedes Werk erzählt seine eigene Geschichte. Wofür steht der Pilger? Was macht die Gnadenkapelle so besonders? Und wer war eigentlich Bert Gerresheim?

„Mit viel Neugier entdecken alle Generationen, welche Geschichten sich hinter den Kevelaerer Kunstwerken verbergen“, verrät Moira-Lou Kröll vom Kevelaer Marketing.

Bei der Führung „Stadtgeschichte für die ganze Familie“ am 23. Oktober 2025 kommen kleine und große Entdecker auf ihre Kosten. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor der St.-Antonius-Kirche.

Beim geführten Spaziergang über den großen Kreuzweg am 25. Oktober 2025 gehen die Teilnehmenden gemeinsam einen Weg der Besinnung, des Mitfühlens und der inneren Ruhe: zwischen goldenen Blättern, stillen Momenten und eindrucksvollen Kunstwerken lässt sich der Herbst auf dem Kreuzweg besonders stimmungsvoll erleben.

Die Gästeführerin führt die Gruppe vom Klarissenkloster bis zum Marienpark. Während des Spaziergangs erfahren Interessierte mehr über die historische Entstehung des Kreuzweges und entdecken an den einzelnen Stationen spannende Details zu den Figuren und mitwirkenden Künstlern. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem St.-Klara-Platz.

Tickets für beide Führungen sind im Vorverkauf im Ticketshop oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre nehmen kostenfrei teil, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro.

Kurzentschlossene können sich auch vor Ort anmelden.

Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information oder telefonisch unter 02832 122-991 erhältlich.