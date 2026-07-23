Kevelaer feiert sein Stadtfest mit Jubiläum, Trödelmarkt und viel Ehrenamt

Kevelaer bereitet sich auf ein Stadtfest vor, das weit mehr sein will als nur eine sommerliche Feier: Am Samstag, 1. August 2026, verwandelt sich der Peter-Plümpe-Platz erneut in einen Ort der Begegnung, an dem Vereine, Künstler, Familien und Besucher aus der Wallfahrtsstadt zusammenkommen. Der gemeinnützige Verein Inside Kevelaer e.V. feiert zugleich sein zehnjähriges Bestehen und setzt auf ein Fest „von Bürgern für Bürger“.

Ein Fest für die ganze Stadt

Das Stadtfest startet nach den vorliegenden Informationen um 11 Uhr mit einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister Dominik Pichler; der Trödelmarkt beginnt bereits um 9 Uhr und ist wie im Vorjahr in das Fest integriert. Die Veranstalter betonen, dass sich zahlreiche Kevelaerer Vereine mit Ständen und Aktionen präsentieren können und dass das Programm bewusst für alle Generationen gedacht ist.

Für Kevelaer ist das besonders wichtig, weil das Fest nicht nur Unterhaltung bietet, sondern auch lokale Gemeinschaft sichtbar macht. Genau dieser Charakter zieht sich durch die Presseinformation: Ehrenamt, Vereinsleben, Musik, Mitmachangebote und ein vielfältiges Angebot für Kinder und Familien stehen im Mittelpunkt.

Musik, Bühne und Nachwuchs

Auf der Bühne sollen sowohl erfahrene Acts als auch Newcomer auftreten. Genannt werden unter anderem Dance Passion, Farben der Ukraine, Electric Visions Cleve, KSV Queens, Root47 und als Höhepunkt die Party- und Showband SOUND-TRAFFIC, die zum Jubiläum als einer der großen Publikumsmagneten angekündigt wird.

Auffällig ist dabei der inklusive Ansatz einzelner Programmpunkte, etwa bei Electric Visions Cleve, wo Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam musikalisch auftreten sollen. Auch der Auftritt von „Farben der Ukraine“ setzt ein Zeichen für Dankbarkeit, Offenheit und Integration und dürfte im Kevelaerer Stadtbild viele Menschen ansprechen.

Hinweise für Vereine und Besucher

Wichtig sind die organisatorischen Hinweise der Veranstalter: Der Marktplatz soll bereits am Freitag vor dem Stadtfest ab 13 oder 14 Uhr für den Aufbau gesperrt werden, Fahrzeuge dürfen am Samstag ab 8.30 Uhr nicht mehr auf den Platz fahren. Wer Stände aufbauen möchte, soll dies möglichst am Freitag ab 16 Uhr oder am frühen Samstagmorgen erledigen; für den Abbau ist eine Befahrung während der Veranstaltung nicht vorgesehen.

Die Vereine werden zudem gebeten, von 11 Uhr bis mindestens 17 Uhr vor Ort zu bleiben, damit das Fest auch tagsüber eine stabile Präsentation der Kevelaerer Vereinslandschaft bietet. Nach Angaben der Veranstalter sind Anmeldungen noch bis 27. Juli 2026 über die Vereinswebsite möglich.

Bedeutung für Kevelaer

Das Stadtfest ist für Kevelaer mehr als ein Termin im Sommerkalender. Es stärkt die Innenstadt, bietet lokalen Gruppen eine Bühne und schafft einen Rahmen, in dem sich das Miteinander der rund 30.000 Menschen in der Region unmittelbar erleben lässt.

Gerade nach den Entwicklungen rund um den Peter-Plümpe-Platz hat das Fest auch eine symbolische Komponente: Der zentrale Platz wird erneut als öffentlicher Treffpunkt mit Leben gefüllt. Für viele Kevelaerer dürfte das Stadtfest deshalb nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Stück Heimatgefühl sein.