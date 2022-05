Kevelaer feiert den Sebastian-Kneipp-Tag

Gemeinsam mit dem Kneipp-Verein Gelderland feiert Kevelaer im Solegarten St. Jakob am Dienstag, 17. Mai 2022, den 201. Geburtstag von Sebastian Kneipp. Das Gradierwerk mit Tretbecken, Armbad und Barfußpfad bietet alle Voraussetzungen, den Geburtstag des bekannten Mannes erfrischend zu begehen.

Der Sebastian-Kneipp-Tag ist ein bundesweiter Gesundheitstag, der jährlich zu Ehren des Hydrotherapeuten Sebastian Kneipp (1821-1897) anlässlich seines Geburtstages stattfindet. Er ist Anlass für die Kneipp-Bewegung, durch Aktionen auf die Basis des Gesundheitskonzepts nach Sebastian Kneipp und somit auf gesundheitsförderndes Verhalten aufmerksam zu machen. Mit den fünf Elementen des „Wasserdoktors“ lässt sich ein „H-E-B-E-L“ in Bewegung setzen: Dabei geht es um H wie Hydrotherapie, E wie Ernährung, B wie Bewegung, E wie Extrakte aus Kräutern und L wie Lebensordnung und Lebensfreude.

Kräuter-Workshop um 15 Uhr

Die Elemente Kräuter und Ernährung werden am 17. Mai um 15 Uhr in einem Workshop von der Kräuterexpertin und Waldtherapeutin Ute Stehlmann vorgestellt. Sie bringt Kneipps Lieblingskräuter sowie die Heilpflanze des Jahres mit und gibt Tipps und Hinweise zum eigenen Anbau.

Wie schon bei Sebastian Kneipp geht es um die einfache Anwendung der in der Natur reichlich vorhandenen Kräuter. Während seine kleine Hausapotheke auf Tinkturen, Tees und Ölen ba- sierte, ist heutzutage besonders die frische Verwendung in der Küche ein schmackhafter Einstieg in die Kräuterkunde. Ein paar Kostproben der frühlingsfrischen Kräuter runden die Veranstaltung ab. Treffpunkt ist am Empfangsgebäude im Solegarten St. Jakob.

Kneipp-Einführung um 17 Uhr

Um Bewegung mit und im Wasser geht es im Workshop um 17 Uhr mit der Kneipp-Gesundheitstrainerin Liss Steeger, die neben dem Wassertreten und dem kalten Armbad, der „Kneipp’schen“ Tasse Kaffee, auch die Anwendung des Kniegusses vorstellt.

Schon Eugen Roth dichtete über den Allrounder unter den Güssen: „Der Knieguss ist der Freund der Füße, er schickt dem Herzen frische Grüße und bittet es, daran zu denken, auch in die Beine Blut zu lenken.“ Der Knieguss stärkt die Abwehrkräfte und Beckenorgane, er fördert die Durchblutung der Haut und Muskeln, hat eine ableitende Wirkung auf die inneren Organe, ist Gefäßtraining für die Venen, senkt den Blutdruck und wirkt als Beruhigungs- und Einschlafhilfe. Treffpunkt ist am Kneipp-Becken im Solegarten.

Die Teilnahme ist kostenfrei

„Wir hoffen, mit diesen Angeboten ein breites Interesse zu wecken und freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing. Um eine Anmeldung für die Workshops unter tourismus@kevelaer.de oder telefonisch unter 02832 / 122-991 wird gebeten. Kurzentschlossene können sich allerdings auch spontan ohne Anmeldung auf den Weg machen.