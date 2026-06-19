Kevelaer erwartet Biker zur 42. Motorradfahrer-Wallfahrt

Kevelaer bereitet sich auf eines seiner auffälligsten Wallfahrtswochenenden vor: Am Samstag, 4. Juli, kommen Hunderte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zur 42. Motorradfahrer-Wallfahrt in die Marienstadt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Glaube trifft Fahrkultur

Was die Wallfahrt in Kevelaer so besonders macht, ist die Mischung aus spiritueller Einkehr, lebendiger Gemeinschaft und der Leidenschaft für das Motorradfahren. Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten beschreibt die Begegnung als Zusammenspiel von Stille und Dynamik: Erst steht eine Andacht mit dem Gedenken an Verstorbene im Mittelpunkt, danach folgt der weithin hörbare Mariengruß der Biker.

Gerade diese Verbindung macht den Tag für viele Besucherinnen und Besucher am Niederrhein zu einem emotionalen Erlebnis. Auf dem Kapellenplatz treffen Menschen aus sehr unterschiedlichen Lebenswelten zusammen, geeint durch die gemeinsame Pilgerfahrt und den Wunsch nach Segen und Schutz.

Ablauf am 4. Juli

Die Motorradfahrerinnen und -fahrer können ab 13 Uhr individuell anreisen. Um 14 Uhr beginnt die kurze Andacht, bevor sich die Pilgergemeinschaft im Verlauf des Nachmittags auf die Lichterfahrt vorbereitet.

Die Aufstellung zur Lichterfahrt startet ab 17.30 Uhr an der Walbecker Straße. Die Ausfahrt durch Kevelaer beginnt um 18.30 Uhr und endet am Kapellenplatz, wo die Fahrzeugsegnung stattfindet.

Segnung der Maschinen

Ein zentraler Moment der Wallfahrt ist die Segnung der Motorräder und ihrer Fahrerinnen und Fahrer. Sie soll nach kirchlichem Verständnis nicht vor Gefahr schützen, indem Verantwortung ersetzt wird, sondern als geistlicher Zuspruch für alle Wege dienen.

Das Besondere an der Kevelaerer Wallfahrt ist dabei auch die Offenheit des Formats: Viele Teilnehmende kommen nicht nur wegen des Glaubens, sondern auch wegen der Gemeinschaft, der Atmosphäre und des sichtbaren Miteinanders auf zwei Rädern.

Feier bis in den Abend

Nach der Wallfahrt geht es im Forum Pax Christi weiter. Ab 20.30 Uhr ist dort eine Sommernachtsparty mit DJ Andre und DJane Lewa geplant, der Eintritt ist frei.

Für Kevelaer und die umliegenden Orte ist das Treffen längst mehr als ein kirchlicher Termin. Es ist ein farbenfrohes Ereignis, das Jahr für Jahr viele Schaulustige anzieht und die Innenstadt mit Leben füllt.