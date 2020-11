Kevelaer bleibt ein Stück Heimat

Die Gelassenheit der Menschen, das respektvolle Miteinander und der entspannte Alltag – all das schätzt Ferdinand Hoischen an seinem Leben in Schweden besonders. Der gebürtige Kevelaerer verbrachte seine ersten zehn Lebensjahre in der Marienstadt, zog in den 60er Jahren weg und wanderte 1997 schließlich nach Schweden aus. Bereut hat er diesen Schritt nie. Doch besonders die Erinnerung an seine Eltern halten ihn mit Kevelaer verbunden.