Kerzenhaus spendet für Kinder

Die Corona-Pandemie hält die Welt seit Monaten in Atem. Vereinssport, Kinderturnen und Gruppenspiele fahren langsam erst wieder hoch, bis zum unbeschwerten Herumtollen wird sicher noch einige Zeit vergehen – zum Wohl für die Gemeinschaft. „In solchen Zeiten müssen wir als Gesellschaft und als Nachbarn zusammenstehen und die Gemeinschaft zusammenhalten – aber natürlich auf Abstand“, meint Thomas Bloemen, Inhaber des Kerzenhauses neben der Basilika in Kevelaer und des Kerzenhauses in Hasselt. Er möchte Einrichtungen für Kinder beschenken.

„Kinder können sich ja gerade nicht völlig frei verhalten. Ich merke es ja auch an meinen eigenen, da sorgen Impulse von außen manchmal für neue Ideen“, erklärt Mitarbeiterin Marita Maas. Gewissenhaft und abwechslungsreich wurden viele Boxen für Kindergärten, Tagesmütter und andere Betreuungseinrichtungen gepackt. Enthalten sind Artikel aus Sortimentswechsel, Deko- und Bastelartikel und andere bunte Kleinigkeiten zum Basteln und Verzieren. „Durch kreatives Austoben kann man die aktuellen Einschränkungen schon mal vergessen, das ist für Kinder doch besonders wichtig“, ergänzt Maas.

Einrichtungen, die gerne eine der Kreativ- und Bastelboxen haben möchten, können sich an das Kerzenhaus neben der Basilika in Kevelaer wenden. Jede Box ist anders gepackt, alle sind gefüllt mit Überraschungen.