Kerzen aus Kevelaer für die Gäste

Am 1. Mai 2023 wurde in Kevelaer wieder traditionell die Wallfahrt eröffnet. In diesem Jahr kam zur Öffnung der Pilgerpforte Bischof Erik Varden aus Trondheim/Norwegen in die Marienstadt (das KB berichtete). Zu diesem Anlass wollen die Mitgliedsgeschäfte der Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK), in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kevelaer, ihrer Kundschaft und den Gästen wieder eine Überraschung mit auf den Weg geben.

Die Besucherinnen und Besucher bekommen in den Mitgliedsgeschäften eine Kerze geschenkt. Diese ist vergleichbar mit den Kerzen, die im Laufe eines Jahres zu Hunderttausenden an der Kerzenkapelle abgebrannt werden. Die Kerzen stehen oft als besonderes Symbol für die Nöte und Anliegen, die die Gäste Kevelaers beim Besuch des Gnadenbildes mitbringen. Diese Symbolkraft möchten die Einzelhändlerinnen und -händler mit auf den Weg geben.