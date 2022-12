Kervenheimer Theaterverein serviert Leckerbissen

Nach fast drei Jahren Corona-Pause traf sich Ende November der Theaterverein „Gemütlichkeit 1879“ aus Kervenheim wieder zur Jahreshauptversammlung. Die Mitglieder kamen dazu in ihrer neuen „Heimat“, der Öffentlichen Begegnungsstätte in Winnekendonk, zusammen.

Herzlich begüßte der 1. Vorsitzende Erich Derricks die Anwesenden und bedankte sich bei den Vereinsmitgliedern, ihren Partnerinnen und Partnern sowie bei allen Helferinnen und Helfern für die gute Teamarbeit in den vergangenen Jahren. Besonders würdigte er ihre Treue und den Zusammenhalt zum Theaterverein (TVG) aus Kervenheim, die auch während der fast dreijährigen Corona-Pause nicht abgerissen war.

Ein ganz besonderer Gruß ging an die Ehrenvorsitzende des TVG, Gisela Franzen, und an den Vorsitzenden des Trägervereins der ÖBS in Winnekendonk, Hans-Gerd Frerix, sowie an den Verwalter der Begegnungsstätte, Heinz Aben. Die beiden Verantwortlichen aus Winnekendonk hatten sich die Zeit genommen, um die Mitglieder des Theatervereins zu begrüßen, die Räumlichkeiten vorzustellen und um alle organisatorischen Fragen zu beantworten. Hans-Gerd Frerix betonte in seiner Begrüßungsansprache, dass der gesamte Vorstand des Trägervereins und auch die Winnekendonker Bürgerschaft sich auf diese Partnerschaft freue. Es sei eine Bereicherung, dass im Frühjahr wieder gemütliche Theateraufführungen am Abend und auch am Nachmittag stattfinden werden.

Der Vorsitzende Erich Derricks bedankte sich für den freundlichen Empfang im Golddorf und wünschte allen Anwesenden, dass beide Vereine vertrauensvoll zusammenwachsen und ein gutes Miteinander finden.

Nach der Begrüßung verlas Gisela Franzen das Protokoll der vergangenen drei Jahre. Die Ereignisse und Begegnungen wurden wie immer kurzweilig und humorvoll vorgetragen, aber auch einige emotionale Momente waren mit dabei.

Der Verein hatte in den letzten drei Jahren auch schmerzhafte Verluste zu verarbeiten. Die Mitglieder trauern um das Ehrenmitglied Peter Koppers sowie um das Ehrenmitglied Hein Halman. Die Mitglieder gedachten zudem eines ganz besonderen Freundes des Theatervereins, Ehrenmitglied Clemens Spittmann, und sie trauern um Hannes Tervooren. „Wir alle sind in Gedanken jetzt bei ihnen und ihren Angehörigen. Wir sind dankbar für alles und vermissen euch sehr. Wir werden euch niemals vergessen“, ergriff Derricks das Wort. Im Anschluss zündete er eine Kerze zum Gedenken an.

Anschließend stellte Verena Koenen den Kassenbericht vor. In den vergangenen Jahren konnte der Verein aufgrund der Corona-Pandemie keine Einnahmen verzeichnen. Die Kasse wurde dennoch planmäßig geführt und von Christa Schmitz und Cilli Horlemann geprüft. Die Versammlung konnte Entlastung erteilen.

Alter Vorstand wiedergewählt

Der gesamte Vorstand musste nach drei Jahren Pause nun Ende November neu gewählt werden. Hans Bernd Wessels übernahm die Versammlungsleitung. Der alte Vorstand wurde komplett wiedergewählt. Wessels bedankte sich im Namen der Mitglieder beim Vorstand für die bisherige gute Arbeit und wünschte weiterhin viel Erfolg und eine gute Hand für die kommenden Aufgaben in den nächsten zwei Jahren.

Auch über neue Mitglieder freut sich der Kervenheimer Verein: Ulla van Oeffelt und Karl Heinz Scholten werden bei der nächsten Aufführung auf der Bühne ihr Debüt geben und danach als neue Mitglieder aufgenommen. Die Statuten beim TVG besagen, dass neue Spielerinnen und Spieler erst nach dem ersten Bühnenauftritt als Mitglied im Verein aufgenommen werden.

Voller Freude konnten die Mitglieder außerdem ihren neuen Bühnentechniker und verantwortlichen Bühnenbauer Thomas Gansen im Theaterverein begrüßen.

Verena Koenen, Ulla van Oeffelt, Markus Scheffer und Clemens Douben wurden in den Vergnügungsausschuss gewählt. Sie werden im neuen Jahr 2023 ein Vereinsfest organisieren.

Im nächsten Programmpunkt wurden vom 1. Vorsitzenden die Jubilarinnen und Jubilare geehrt. Für 40 Jahre Vereinstreue wurden Gisela Franzen und Cilli Horlemann ausgezeichnet, zur 25-jährigen Vereinszugehörigkeit Josef Brauers, Erich Derricks und Stefan Spittmann. Ebenso wurden an diesem Abend die runden Geburtstage gefeiert. Alle Geehrten und Gefeierten erhielten einen Einkaufsgutschein, der in vielen Geschäften in Kevelaer eingelöst werden kann.

Komödie über Schein und Sein

Der abschließende Höhepunkt der Mitgliederversammlung war dann die Bekanntgabe und die Rollenverteilung für die nächste Aufführung im April 2023 in der ÖBS in Winnekendonk. Spannend ging es zu und die Spielleiterin Michaela Leisten hatte im Team mit Gisela Franzen und Susanne Lembert ein wunderbares Lustspiel in drei Akten von Winnie Abel ausgesucht: „Kaviar trifft Currywurst“ – eine Kömödie über Schein und Sein der Edelgastronomie in Kervenheim.

Altbekannte und neue Spielerinnen und Spieler sagten zu, die Rollenbücher wurden verteilt und jetzt freuen sich alle auf die ersten Proben und auf die Aufführungen im Frühjahr 2023. „Es werden spannende, lustige und unterhaltsame Aufführungen, wo kein Auge trocken bleibt. Das ist auch gut so, in diesen doch recht schwierigen Zeiten“, hielt Michaela Leisten mit ihrer Vorfreude nicht hinterm Berg.

Der Theaterverein Gemütlichkeit ist weiterhin auf der Suche nach neuen Spielerinnen und Spielern sowie helfenden Händen für die Bühnengestaltung. Interessierte können sich melden unter info@tvg-kervenheim.de.