So viel Gemütlichkeit findet man nur, wenn man in Kervenheim einsitzt. Und die Insassen kommen sogar freiwillig dorthin - schließlich handelt es sich bei dem Theaterstück „Residenz Schloss und Riegel“ doch um einen Bühnenknast, den der Theaterverein Gemütlichkeit in seinem Jubeljahr auf die Bretter im Saale Brouwers zaubert.