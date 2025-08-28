Kervenheim feiert Kirmes

Auch in diesem Jahr laden die Geselligen Vereine Kervenheim, die nach ihrer Neustrukturierung den neuen Namen „Unser Kervenheim e.V.“ tragen, ganz herzlich zu den Kirmesfeierlichkeiten auf der Burg Kervenheim ein.

In der Zeit vom 28. bis 31. August 2025 findet die Kirmes in Kervenheim statt – ein Fest voller Spaß, Tradition und Gemeinschaft! In dieser Zeit erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das sicher keine Wünsche offenlässt.

Startschuss ist am Donnerstag, 28. August, mit dem Kirmes-Warm-up. Pünktlich um 17 Uhr wird die Kirmes durch den traditionellen Fassanstich durch Ortsvorsteher Martin Brandts mit Unterstützung des Kinderthrones eröffnet. Bis 19.30 Uhr gehört die Tanzfläche ganz den Kindern. Im Anschluss folgt ein geselliges Beisammensein, bei dem sich auch die Erwachsenen schon einmal auf das große Fest einstimmen können.

Der Freitag, 29. August, steht dann ganz im Zeichen der Kirmesdisco. Ab 20 Uhr bringt ein DJ im Schwarzlicht-Ambiente die Tanzfläche zum Beben. Für nur 6 Euro Eintritt (Kinder unter 18 Jahren haben freien Eintritt) werden die Hits der 80er, 90er und das Beste von heute aufgelegt.

Der erste Höhepunkt der Kirmes ist der Schützentag am Samstag, 30. August. Um 17 Uhr beginnt die Kirmesmesse mit Übergabe und Segnung des Königssilbers sowie der Festketten an die neuen Majestäten, Schüler- und Jugendprinzen. Im Anschluss erfolgt ein Empfang durch die neuen Majestäten im Katholischen Pfarrheim.

Ab 19 Uhr setzt sich der Festzug in Bewegung. Dieser führt über die Wallstraße zum Schulhof, wo das Schaufahnenschwenken zu Ehren der Majestäten stattfindet, bevor der Zug weiter zum Festzelt zieht. Nach der feierlichen Begrüßung folgt unmittelbar der Eröffnungstanz und der nahtlose Übergang in den Partyabend mit der Rendezvous-Partyband – ein Abend voller Musik und guter Laune!

Der letzte Tag, Sonntag, 31. August, ist ein echtes Highlight für die ganze Familie. Um 10 Uhr startet der Familientag mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt, musikalisch unterstützt vom Kirchenchor.

Unmittelbar im Anschluss folgt dann die Kranzniederlegung am Ehrenmal durch den Ortsvorsteher, bevor sich der große Festzug der Geselligen Vereine durch Kervenheim in Bewegung setzt. Der weitere Sonntag steht ganz im Zeichen des Familientages in und um das Festzelt mit Cafeteria und großem Rahmenprogramm.

Besonders spannend ist das Bauen der Kirmespuppe, bei dem alle Kinder herzlich eingeladen sind, mitzumachen.

Das große Entenrennen in der Mühlenfleuth und die Verbrennung der Kirmespuppe markieren den festlichen Abschluss der Kirmestage.

„Allen Aktiven, die zur Planung und Durchführung der Kirmes beitragen, gilt unser aller Dank. Ohne die vielen helfenden Hände wäre die Durchführung eines so umfangreichen und bunten Programms bei uns in Kervenheim einfach nicht denkbar“, so die anerkennenden Worte des Ortsvorstehers Martin Brandts über das große ehrenamtliche Engagement, speziell in den Vereinen. „Uns allen wünsche ich eine fröhliche und friedliche Kirmes – Völ Glöcks met de Kermes!“