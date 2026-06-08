Kervenheim: 300 Euro für Union und Geschichtsgruppe

Spenden mit Dorfcharakter

Aus Anlass des 200-jährigen Bäckerei-Jubiläums hat Rainer Kürvers jetzt zwei örtlichen Vereinen eine Freude gemacht. Je 300 Euro gingen an den SV Union und an die Geschichtsgruppe des Heimat- und Verschönerungsvereins Kervenheim-Kervendonk. Die Summe kam aus dem Jubiläumsaufruf zusammen und wurde durch eine kleine Aufstockung ergänzt.

Dank an engagierte Vereine

Mit der Übergabe verband sich nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch ein herzliches Dankeschön an Menschen, die das Leben im Dorf mittragen und prägen. Gerade für kleinere Vereine sind solche Zuwendungen ein wichtiges Zeichen der Anerkennung und helfen dort, wo Engagement oft mit viel Ehrenamt und knappen Mitteln organisiert wird.

Persönliche Runde bei der Übergabe

Auf dem Foto der Spendenübergabe sind für den SV Union Benjamin Krause, Stefan Hummel und Klaus Weirauch zu sehen. Für die Geschichtsgruppe nahmen Hans-Peter Schaap und Christa Schmitz die Spende entgegen, gemeinsam mit Bäckermeister Rainer Kürvers. Die Szene passt gut zu Kervenheim: bodenständig, nahbar und getragen von Menschen, die sich für ihr Dorf einsetzen.

Verbindung zum Jubiläum

Die Spende zeigt, dass das Bäckerjubiläum mehr war als ein Festtag für die Familie Kürvers. Es wurde auch zu einem Anlass, etwas an die Gemeinschaft zurückzugeben und die örtliche Vereinsarbeit zu stärken. Genau solche Gesten machen sichtbar, wie eng Handwerk, Geschichte und Dorfleben in Kervenheim miteinander verbunden sind.