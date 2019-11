In Kevelaer wird es keine Weihnachtsgala mit Karl Timmermann mehr geben. Warum das so ist, dafür hat der beliebte Kevelaerer Künstler triftige und auch verständliche Gründe: „Eine Weihnachtsgala, so wie sie in den vergangenen Jahren im Konzert- und Bühnenhaus stattgefunden hat, beansprucht ein Arbeitsaufkommen von ungefähr einem Jahr“, erklärt der Künstler, der mit dieser Entscheidung um Verständnis bittet.

Dennoch müssen die Marienstädter nicht auf ihren geliebten Star verzichten. Mit Beginn des Kevelaerer Advents- und Krippenmarkts am 30. November (das KB berichtete) zeigt Karl Timmermann aktive Bühnenpräsenz. Mit Hochdruck und sehr engagiert arbeitet er an der passenden Zusammenstellung unterschiedlicher Künstler und Gruppen und organisiert weiterhin das beliebte Krippenspiel. Dieses wird sogar um einen zusätzlichen Termin erweitert.

Kurz vor der Fertigstellung befindet sich auch das aus der Feder von Karl Timmermann stammende Musical. Hierzu finden noch einige Studioaufnahmen statt. Freuen wir uns zuvor auf musikalische und besinnliche Klänge von und mit Karl Timmermann auf dem Kevelaerer Advents-und Krippenmarkt vom 30. November bis 22. Dezember.